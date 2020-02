Ana Coman: "Cred că momentul în care am început să compun a fost același în care am început să simt totul mai intens"

Am stat de vorbă cu Ana Coman, tânăra care a cucerit publicul mai întâi la rubrica "Ana are cântec" de la Radio Guerrilla, apoi cu piese originale, încărcate de melodicitate și mesaj. Ana ne-a povestit cum a început călătoria în lumea muzicii, ne-a vorbit despre albumul de debut pe care urmează să îl lanseze și despre diferite aspecte ale ipostazei de cântăreț.

Ana a început să cânte în cadrul rubricii radio, "Ana are cântec", de la Radio Guerrilla, care a prins notorietate de-a lungul timpului. La început au fost cover-uri, dar ușor-ușor s-a ambiționat și a început să-și compună propriile piese. După prima piesă lansată oficial, "Real Life", produsă de Alexei Țurcan (Travka) au urmat câteva concerte în Expirat, participări la Sofar Iași & București, și o ascensiune destul de mare.

Din momentul lansării celui de-al doilea single, "The Hunt", i-a cooptat pe Dan Minel Stoica (Jurjak / NoruNegru / Tourette Roulette) și Daniel Olteanu (Jurjak), închegând un proiect serios. În luna mai 2019 a lansat cel de-al treilea single, "Run", produs de Daniel Olteanu, colegul de trupă. Au urmat concerte la Expirat, Control și la festivalurile Femei pe Mătăsari, Rocanotherworld, Electric Castle și Focus în The Park. În septembrie 2019, Ana a lansat "Contratimp", prima piesă în limba română, care a reușit să treacă pragul de 350.000 de vizualizări pe YouTube. Cel mai recent single lansat este "Până mâine", piesă ce se va regăsi pe viitorul material discografic - "9 Missed Calls".

"9 Missed Calls" este o împletire melodramatică a nouă momente distincte, aduse laolaltă de numitorul lor comun: căutarea fericirii. Dorințe, nevoi, regrete, acceptare, sexualitate și iubire, toate se regăsesc în cele nouă piese care alcătuiesc albumul de debut semnat Ana Coman. Materialul pune vulnerabilitățile pe masă, fără nicio frică. Ridică în slăvi nopțile albe, dă cu rațiunea de pământ și recunoaște că, uneori, poate fi prea mult. "9 Missed Calls" - 9 situații conectate de aceleași sentimente febrile, 9 nopți albe, 9 frici, 9 speranțe, 9 visuri, 9 "e ultima oară", 9 țipete, 9 finaluri, 9 începuturi. Albumul va fi lansat pe 8 martie, în cadrul unui concert la Expirat Halele Carol.

Dincolo de piesele pe care le cântă împreună cu Dan Minel Stoica și Daniel Olteanu, Ana s-a implicat și în colaborări alături de alte trupe din România. A cântat alături de Aeon Blank piesa "Fluturi Albi" și împreună cu trupa :umbra track-ul "Căzuți din lună".

Interviu Ana Coman:

InfoMusic: Cum a început pasiunea pentru muzică și care a fost momentul când ai simțit că ai ceva de spus, luând, astfel, naștere piesele proprii?

Ana Coman: Încă de mică am cântat în cor, dar atunci, până pe la 10-11 ani, nu eram neapărat pasionată. După aia mi-am dat seama că nu aș putea să trăiesc fără muzică, dar de atunci au trecut cam 10 ani până să mă apuc de scris propriile piese. Cred că momentul în care am început să compun a fost, deloc întâmplător, același în care am început să simt totul mai intens și să am nevoia de a exterioriza niște trăiri pe care nu aș fi putut să le exprim altfel.

InfoMusic: Pe 8 martie vei lansa albumul de debut, "9 Missed Calls". Povestește-mi mai mult despre acest material, care au fost sursele de inspirație și cum ai ales această denumire.

Ana Coman: "9 Missed Calls" adună laolaltă cam toate piesele compuse în ultimii 2 ani. Nu e un album concept; piesele nu au neapărat o legătură între ele, sau cel puțin nu una programată. Cred că fiecare cântec care și-a găsit locul pe material e o parte din mine, o parte pe care pot să o povestesc oamenilor doar prin muzică. De aici și titlul. Sunt un fel de apeluri pierdute; mesaje care nu au ajuns la destinatarii lor și pe care am simțit nevoia să mi le scot din sistem.

InfoMusic: Ai vreo "rețetă" atunci când creezi o piesă?

Ana Coman: Nu neapărat. Cum am zis și mai devreme, scriu atunci când simt ceva. Și, de obicei, versurile încep să curgă, la fel și linia de voce. În schimb, cu intrumentalul e altfel. Am avut mare noroc să îmi găsesc doi colegi de trupă foarte mișto și talentați, Dan Minel Stoica și Daniel Olteanu, care mi-au fost totodată și producători. Lor li se datorează toate aranjamentele faine.

InfoMusic: Cântecele tale au versuri atât în limba română, cât și în limba engleză. Mesajul este transmis diferit în funcție de limba aleasă sau dorești să ajungi la un public cât mai larg?

Ana Coman: Îmi place tare mult întrebarea asta a voastră. Niciodată nu am scris în engleză cu intenția de a avea șanse mai mari ca piesa să ajungă peste hotare, ci așa am simțit-o. A fost o perioadă în care nu puteam să scriu în limba română, plus că, după părerea mea, este mai dificil să găsești versuri pertinente, originale, care să nu sune penibil, în română; în schimb, în engleză sună bine orice. După ce am scris "Contratimp", am început să mă simt muuult mai în largul meu scriind în română.

InfoMusic: Ce trupe/artiști te inspiră?

Ana Coman: Wooow, mă cam blochează întrebarea asta, pentru că nu conștientizez întotdeauna influențele din piesele mele. În schimb, pot să vă zic ce trupe am acum în playlistul pe repeat de pe Spotify și dediceți voi dacă se regăsește ceva din stilul lor în piesele mele :D. Am așa: Starsailor, Muse, NoruNegru, Kensington, Om la Lună, Creeper, Foals, Implant pentru Refuz și alții.

InfoMusic: La ce festival ai participat doar ca spectator, deși ți-ai fi dorit să urci pe scenă?

Ana Coman: La Fall in Love, anul trecut. Înainte, era Electric Castle, dar am avut șansa asta incredibilă de a urca pe una dintre scene chiar anul trecut, cu trupa mea.

InfoMusic: Când ai început această carieră, ce sfat ai primit de la cineva cu experiență și ce sfat i-ai da tu unei persoane care vrea să urmeze acest drum?

Ana Coman: Am chiar o amintire foarte vie: eram pe balcon la Radio Guerrilla, unde lucrez, acum 2 ani. Colegul meu Bogdan Șerban, cel care m-a și încurajat să încep să cânt în public și mi-a dat șansa asta oferindu-mi o rubrică în emisiune, mi-a spus, deși mă ascultase cântând doar într-un filmuleț pe facebook, că, la un moment dat, va trebui să fac o alegere: muzică sau lucru. Și atunci mi-am dat seama, deși nu părea un sfat la momentul ăla, că asta vreau să fac. Să mă dedic sută la sută pasiunii mele. Și exact asta i-aș spune oricui vrea să urmeze drumul ăsta: să facă alegerile bune și să se dedice trup și suflet. Din fericire, eu, până acum, am reușit să îmbin lucratul la radio cu "cariera" muzicală.

InfoMusic: Unde te regăsești mai mult și de ce, la radio sau pe scenă?

Ana Coman: Cred că pe scenă reușesc să transmit ce vreau să transmit, de aia cu siguranță acolo mă regăsesc cel mai mult. Încă sunt puțin stângace, uneori speriată de public și tot lupt cu încrederea în mine, dar, în mare, pe scenă pot să fiu eu.

InfoMusic: Ascultătorii au putut observa că ești o persoană talentată (cânți la chitară, vocal, compui). Ai vreun talent "nefolositor"?

Ana Coman: Da. Pot cheltui un întreg salariu în 2 zile :))

InfoMusic: Dacă ai putea să ieși la o întâlnire romantică cu un muzician, ce meniu i-ai recomanda?

Ana Coman: Vin. E suficient pentru o întâlnire romantică.

InfoMusic: Care sunt cele mai bune piese de cântat la duș?

Ana Coman: Colindele.

InfoMusic: Ce proiecte urmează?

Ana Coman: Urmează, desigur, să lansez albumul și, apoi, un turneu prin țară.