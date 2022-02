Taylor Swift devine subiect de studiu la o facultate din New York

Taylor Swift revizitează piese pe care le-a compus în urmă cu aproape 10 ani, cu acest prilej incluzând pe album noi versiuni ale melodiilor cunoscute de public, dar și 8 piese ce nu fuseseră incluse pe discul "Red" din 2012. Publicul se va putea bucura și de noi colaborări cu Chris Stapleton și Phoebe Bridgers, artiști pe care Taylor îi admiră și apreciază.

"Aceasta este prima dată când veți putea asculta toate cele 30 de piese care trebuiau să fie incluse pe albumul inițial. Și hei, una dintre ele are chiar 10 minute (All Too Well)", a spus Taylor.

"All Too Well" a fost și sursa de inspirație din spatele filmului de scurtmetraj care va fi lansat sâmbătă, 13 noiembrie, la ora 02:00 (ora României). Acest film face parte din campania de promovare a noului album și a fost regizat chiar de Taylor Swift. Artista apare în acest material cinematografic alături de actorii Sadie Sink (Stanger Things) și Dylan O'Brien (Teen Wolf).

"Red (Taylor's Version)" este lansat astăzi, 12 noiembrie, și poate fi achiziționat de pe majoritatea platformelor de streaming.

"Din punct de vedere muzical și compozițional, albumul "Red" poate fi comparat cu o persoană care are inima frântă. Pare că totul este împrăștiat, că este un mozaic de sentimente, care cumva ajung să se potrivească împreună la sfârșit. Am fost fericită, liberă, confuză, singură, devastată, euforică, dezlănțuită și chinuită de amintirile din trecut. Am intrat în studio și am experimentat cu diverși colaboratori mai multe linii melodice. Nu sunt sigură dacă faptul că mi-am așternut gândurile în acest album, faptul că am auzit mii de voci care au cântat versurile cu pasiune și solidaritate împreună cu mine sau, pur și simplu, faptul că a trecut timpul, dar ceva s-a vindecat pe parcurs". - Taylor Swift

Tracklist "Red (Taylor's Version)"