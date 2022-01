Dora Gaitanovici e semifinalistă la Eurovision România 2022 cu "Ana"; Ascultă piesa - AUDIO

"Ana" va face parte dintr-o serie de piese cu glas de baladă, ancorate în realitatea din prezent, fiind o invitație la eliberarea propriilor forțe ce stau să fie zidite.

Dora Gaitanovici: "[Piesa] este despre stropul de Ană care există în fiecare individ, despre faptul că de multe ori ne subapreciem propriile forțe și ajungem să depindem de altii"

""Ana" este desprinsă, fără discuție, din mitul universal al creației, apărut la noi sub forma legendei mesterului Manole. Dar piesa mea vrea mai mult decât atât, este despre stropul de Ană care există în fiecare individ, despre faptul că de multe ori ne subapreciem propriile forțe și ajungem să depindem de altii, până când ne simțim cumva zidiți, înconjurați de ziduri construite în jur, și atunci trebuie să le spargem cumva, să le dărâmăm, nicidecum să ne lăsăm captivi. Este o invitație la dezlegarea propriei frumuseți și a propriilor forțe: "doar la mine-i cheia dorului", dorul fiind cea mai mare forță din univers (în rând cu cele patru forțe fundamentale). A venit firesc, ca un răspuns la "Manole", care a fost cântată în premieră într-un live session la "Diud, where is my tune?!", a declarat Dora.

Compoziția muzicală și versurile piesei "Ana" sunt semnate de Dora Gaitanovici. Pe partea de producție, artista a lucrat cu Codruț Bulfan și Andrei Dragu.

AUDIO: Dora Gaitanovici - "Ana"

Dora Gaitanovici are 21 de ani, este studentă în cadrul Universității de Muzică din București, și are deja în palmares zeci de trofee naționale, pe lângă participarea cu succes în cadrul Vocea României 2018, unde a fost unul dintre cei patru finaliști. Artista studiază pian, saxofon, canto și este pasionată de jazz, blues, rock și muzică clasică. A susținut un recital în cadrul finalei Eurovision România 2020 și a cucerit telespectatorii cu refrene celebre din cadrul concursului, interpretate alături de band-ul său, dar și un recital la Cerbul de Aur, unde a cântat alături de Bodo de la Proconsul. Primele piese lansate oficial sunt "El nu mă vrea", "Colț de lună" și "Eu te las" (in colaborare cu What's UP).

Dora este unul dintre cei 46 de semifinaliști ai Eurovision România 2022, alături de trupa clujeană Outflow. Găsiți aici lista completă a artiștilor calificați în semifinala Selecției Naționale.