75 de ani de David Bowie: Artistul va fi comemorat cu un mega concert în ianuarie 2022

Un concert transmis live va avea loc pe 8 ianuarie 2022, dată la care David Bowie ar fi împlinit 75 de ani. La eveniment vor participa atât formaţii şi artişti reputaţi, cât şi prieteni buni ai artistului, de la actorul Gary Oldman la Ricky Gervais, Evan Rachel Wood, dar şi Simon Le Bon de la Duran Duran, Def Leppard, Walk the Moon şi mulţi alţii. Inclusiv membri ai trupei lui Bowie vor apărea în cadrul show-ului, precum omul de la clape, Mike Garson.

Evenimentul va fi un concert virtual şi se va numi "Mike Garson's A Bowie Celebration", incluzând reprezentaţii ale lui John Taylor, Living Colour, Rob Thomas, WALK THE MOON şi mulţi alţii. O parte din veniturile generate de eveniment vor fi donate spre fundaţia Salvaţi Copiii. Evenimentul va începe la ora 21:00

Primul eveniment de acest gen a avut la un an după moartea lui Bowie, în 2017. Atunci Garson şi alţi artişti din trupa Bowie Reality Tour au pornit chiar un turneu global pentru a îl comemora pe muzician. În ultima lună Bowie a fost pe buzele fanilor săi, după ce o versiune a piesei "Can't Help Thinking About Me" cântată live a apărut online, sunând diferit de ce ştiam. Acela a fost de alfel primul single cântat de Bowie după ce şi-a schimbat numele din David Jones în cel pe care îl ştim. Piesa datează din 1965.

Muzicianul avea de gând să lanseze o versiune nouă a acestui track pe albumul fantoma "Toy", pe care ar fi trebuit să îl lanseze în anii '90, dar la care a renunţat în urma unor neînţelegeri cu casa de discuri. De atunci proiectul stă în limbo. David Bowie s-a născut pe 8 ianuarie 1947 şi a fost activ în muzică între anii 1962 şi 2016. A vândut peste 100 de milioane de discuri şi a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 1996.

Biletele pentru eveniment s-au pus în vânzare deja aici.