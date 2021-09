Albumul pierdut al lui David Bowie din 2001, "Toy" va fi în sfârşit lansat

Intitulat "The Width of a Circle", setul de două discuri cuprinde single-uri, o sesiune BBC In Concert l, soundtrack-ul unei piese TV numită "Pierrot in Turquoise" (alias "The Looking Glass Murders") și remix-uri de Tony Visconti, un vechi asociat al lui Bowie.

Colecția "The Width of a Circle" va fi lansată pe 28 mai. Tot în acea zi, Parlophone Records va lansa o versiune ilustrată a discului "The Man Who Sold The World". Precomenzile sunt în curs de desfășurare.

The Width of a Circle Tracklist:

CD 1:

THE SUNDAY SHOW INTRODUCED BY JOHN PEEL

Înregistrat pe 5 februarie 1970 și difuzat pe 8 februarie 1970

Amsterdam * God Knows I’m Good * Buzz The Fuzz Karma Man London Bye, Ta-Ta An Occasional Dream The Width Of A Circle * Janine Wild Eyed Boy From Freecloud Unwashed And Somewhat Slightly Dazed * Fill Your Heart The Prettiest Star Cygnet Committee * Memory Of A Free Festival *

Interpretate de David Bowie și The Tony Visconti Trio (a.k.a. The Hype)

CD 2:

THE LOOKING GLASS MURDERS AKA PIERROT IN TURQUOISE:

When I Live My Dream Columbine The Mirror Threepenny Pierrot When I Live My Dream (Reprise)

SINGLE-URI

The Prettiest Star (Alternative Mix) London Bye, Ta-Ta * London Bye, Ta-Ta (1970 Stereo Mix) * Memory Of A Free Festival (Single Version Part 1) * Memory Of A Free Festival (Single Version Part 2) * Holy Holy *

SOUNDS OF THE 70’S: ANDY FERRIS SHOW

Înregistrat pe 25 martie 1970 și difuzat pe 6 aprilie 1970.

Waiting For The Man The Width Of A Circle The Wild Eyed Boy From Freecloud * The Supermen (Bowie At The Beeb vinyl only) *

Interpretat de David Bowie și The Hype

2020 MIXES

The Prettiest Star (2020 Mix) London Bye, Ta-Ta (2020 Mix) Memory Of A Free Festival (Single Version – 2020 Mix) All The Madmen (Single Edit 2020 Mix) Holy Holy (2020 Mix)

* - nelansate până acum