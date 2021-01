Ziua de naștere a lui David Bowie e sărbătorită cu un concert online. Corey Taylor, Adam Lambert și Macy Gray îi aduc omagii

David Bowie este omagiat de colegi de breaslă în cadrul unui concert online. De ziua de naștere a regretatului muzician, nume consacrate, precum Trent Reznor, Corey Taylor, Billy Corgan și Macy Gray își vor exprima aprecierea față de legendarul artist.

Astăzi, 8 ianuarie, David Bowie ar fi împlinit 74 de ani, și chiar dacă suntem încă în plină pandemie, ziua sa de naștere nu va trece neobservată. "A Bowie Celebration: Just for One Day" va fi primul eveniment notabil din 2021, un concert online dedicat unuia dintre cei mai inovatori muzicieni ai secolului XX.

La eveniment vor participa atât colegi de breaslă, cât și comedianți și actori, din lineup făcând parte Trent Reznor, Billy Corgan, Boy George, Taylor Momsen, Ricky Gervais, Dave Navarro, Corey Taylor, Taylor Hawkins, Chris Chaney, Gary Barlow, Gary Oldman, Gavin Rossdale, Perry Farrell, Joe Elliott, Macy Gray, Ian Astbury, Lzzy Hale, Gail Ann Dorsey, Bernard Fowler, Corey Glover, Lena Hall, Judith Hill, Charlie Sexton, Adam Lambert, YUNGBLUD, Andra Day, Michael C. Hall, Ian Hunter, Anna Calvi, Atticus Ross și Etty Lau Farrel. Evenimentul de 3 ore va începe la 8 PM ET, respectiv sâmbătă, de la 3 AM, ora României. Biletele costă 25 de dolari și pot fi achiziționate de aici. Evenimentul va fi disponibil online 24 de ore.

TRAILER: A Bowie Celebration: Just for One Day

David Bowie s-a stins din viață pe 10 ianuarie 2016, la două zile de la împlinirea vârstei de 69 de ani. Muzicianul a murit răpus de cancer, după 18 luni de tratament.

Bowie și-a exprimat atipica viziune artistică până în ultimul moment, albumul "Blackstar" fiind lansat chiar cu două zile înainte de a muri. Discul a marcat o premieră în cariera artistului, devenind primul album care a reușit să se plaseze pe prima poziție în topul american Billboard 200.

Un om complex, David Bowie nu a revoluționat doar muzica, ci și pictura, moda, literatura, cinematografia și teatrul. Acesta a demonstrat de-a lungul unei cariere de peste 50 de ani că nu trebuie să compui doar pentru a vinde și că poți vinde chiar mai mult atunci când compui pentru că ai ceva de spus.