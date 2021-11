Actorul Matthew Perry (Chandler din "Friends") va lansa o autobiografie

Matthew Perry, cunoscut publicului larg mai ales datorită personajului Chandler Bing din serialul de comedie "Friends", are câteva lucruri de dezvăluit. Actorul lucrează la o autobiografie "sinceră" și "asumată", ce le va permite fanilor să pătrundă într-o lume mai puțin cunoscută.

Flatiron Books, o divizie a editurii Macmillan, a anunțat că a câștigat drepturile asupra primei cărți a lui Perry, semnând cu acesta un contract de șapte cifre. Cartea nu are momentan un titlu, însă este programată să ajungă pe rafturi în toamna lui 2022.

Prin intermediul acestei scrieri, actorul îi va duce pe cititori în culisele filmării sitcomului "Friends", dar va vorbi și despre lucruri mai serioase, cum ar fi luptele sale cu dependența de droguri și alcool.

"Cartea lui Matthew are un potențial de neegalat în a aduce oamenii împreună, ceea ce este deosebit de încurajator acum, într-o perioadă de izolare și dezbinare", a declarat Megan Lynch, editorul Flatiron Books.

Matthew Perry este un actor, comedian, scenarist, producător și dramaturg canadiano-american, nominalizat la premiile Emmy și Globurile de Aur. Dincolo de rolul din "Friends", Perry a mai jucat în producții ca "Fools Rush In", "Almost Heroes", "The Whole Nine Yards" sau "17 Again". În 2010, Matthew Perry a devenit vocea personajului Benny în jocul video "Fallout: New Vegas".