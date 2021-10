Limp Bizkit lansează albumul aşteptat de 10 ani, "Still Sucks" de Halloween 2021 - TEASER

A trecut un deceniu de la ultimul album lansat de Limp Bizkit, "Gold Cobra" şi am auzit zvonuri şi speculaţii despre un LP nou în fiecare an aproape. De atunci am primit doar 3 single-uri, "Lightz (City of Angels)", super colaborarea cu Lil Wayne "Ready To Go" şi "Endless Slaughter". Ele vor apărea pe enigmaticul album cunoscut o perioadă drept "Stampede of the Disco Elephants".

Noul single, "Dad Vibes" este pe cât de catchy pe atât de repetitiv şi mai apropiat de hip-hop decât de rock. Percuţia e înlocuită de un beat clasic de rap. Până la acest release trupa a fost în tăcere totală din 2014 încoace. Limp Bizkit trebuia să apară după Lollapalooza la o sumedenie de festivaluri în această vară şi toamnă, printre care şi Aftershock, Blue Ridge, Rebel Rock şi Rocklahoma.

Până la urmă Fred Durst and co au fost nevoiţi să anuleze toate apariţiile din cauza pandemiei şi a temerii pentru sănătatea artiştilor şi publicului. Solistul a petrecut ultimul deceniu cochetând mai degrabă cu lumea filmelor. A fost regizorul unui film cu John Travolta, "The Fanatic", dar a regizat şi videoclipurile toboşarului Tommny Lee de la Motley Crue pentru piesele de pe noul album "Andro".

Are în CV şi regia pentru clipuri Staind, Ded, Puddle of Mud, Limp Bizkit şi cel mai ciudat titlu din această listă este comedia cu Ice Cube şi o echipă de tinere jucătoare de baschet, "The Longshots". În ultimul an an aflat că Limp Bizkit ar fi înregistrat 35 de piese noi pentru mult aşteptatul său album nou, doar că Fred era nemulţumit de track-urile vocale. Informaţia venea de la chitaristul Wes Borland, care părea mai degrabă încântat de sound-ul trupei. Formaţia este activă din 1994, cu o destrămare între 2006 şi 2009, iar acum îi are în componenţă pe membrii de bază: Borland, Durst, DJ Lethal, John Otto, Sam Rivers.