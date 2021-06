SAGA Festival 2021 reconfirmă lineup-ul: Tiesto, Don Diablo, Alan Walker + alţii

Alan Walker a devenit ambasador al brandului Republic of Gamers şi ne prezintă un univers în care umanitatea se întâlneşte cu tehnologia şi post-apocalipticul e pe bază de drone şi clădiri pline de graffiti. Pe 25 februarie ASUS şi Alan Walker şi-au anunţat colaborarea. Tânărul este atât DJ, cât şi producător apreciat şi are un fler vizual aparte. Viziunea sa pentru un univers de "Walkeri" fuzionează cu cea ASUS a "Republicii" ("Join the Republic"). Noul single se găseşte pe toate platformele digitale.

ROG X Alan Walker este despre viitorul tehnologiei, al gaming-ului şi include o viziune a unei lumi distopice, deşertice în acest scurt video. Este universul vizual cu care Walker şi-a ilustrat proiectele în ultima vreme. Regizorul norvegian Aksel Hennie combină estetica sci-fi cu beat-uri electro house pentru a crea acest concept. Piesa nouă a tânărului DJ, "Fake a Smile" este una optimistă şi cu vibe pozitiv, cu o uşoară doză de melancolie în vocea lui Salem Ilese.

Video-ul spune povestea unui băieţel, care ajunge de la singurătate la acceptare, ghidat de o dronă cu logo-ul lui Walker. Colaborarea dintre ROG şi muzicianul de 23 de ani a fost anunţată iniţial în iunie 2020. Astfel a fost creat un efect de iluminare custom Alan Walker pentru laptopurile Zephyrus G14 AniMe Matrix şi al lor display LED. Acesta se vede de altfel şi în noul video. Animaţia custom se poate găsi pe capacul laptopurilor noi Zephyrus G14.

Alan Olav Walker este un DJ englez-norvegian şi producător, care a cunoscut faima internaţională în 2015, odată cu lansarea single-ului "Faded". Acesta a primit discul de platină în 14 ţări. În 2020 a ajuns pe locul 26 în topul DJ-ilor realizat de DJMag. Artistul a vizitat România în 2017, atunci când a mixat la UNTOLD, în faţa a zeci de mii de oameni. A fost şi la Neversea 2018, iar printre hiturile sale se numără "Diamond Heart", "Alone" şi "Sing Me to Sleep".