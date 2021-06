Golden Buzz la America's Got Talent pentru un moment excepțional - Piesa originală a unei tinere bolnave de cancer a ridicat sala în picioare - VIDEO

Show-urile de talente stârnesc de multe ori discuții cu privire la selecția concurenților. Se acuză exploatarea cazurilor sociale sau a poveștilor de viață dramatice, aceste elemente făcând ca jurizarea să nu pară întotdeauna transparentă.

Nightbirde, însă, a fost o prezență aparte. Nu a dorit să atragă atenția asupra faptului că a fost diagnosticată cu cancer, evitând chiar să vorbească despre asta în primă instanță. Când a fost întrebată ce job are, subiectul a fost, cumva, inevitabil, pentru că în ultimii ani nu a mai putut să lucreze, tocmai din cauza condiției sale fragile.

"Nu am mai lucrat, de câțiva ani, pentru că m-am luptat cu cancerul. Dar e ok, sunt ok", a spus Nightbirde râzând, imediat ce a simțit emoția celor din sală.

Nightbirde: "E important ca oamenii să știe că nu mă definesc problemele pe care le am"

Simon Cowell a vrut să știe dacă, într-adevăr, starea ei de sănătate s-a îmbunătățit, așa că a întrebat-o în ce stadiu se află cu recuperarea.

"Ultima oară când am verificat, mai aveam ceva celule canceroase în plămâni, coloană și ficat", a replicat concurenta în vârstă de 30 de ani.

"Deci nu ești chiar ok", i-a spus Howie Mandel, unul dintre jurați.

"Nu în toate sensurile cuvântului. Dar e important ca oamenii să știe că nu mă definesc problemele pe care le am, sunt mult mai mult de atât."

Declarația aceasta a atras un val de aplauze, imediat urmând audiția sa pe scena America's Got Talent. Cine a crezut că partea emoționantă a trecut, s-a înșelat. Când Nightbirde a început să cânte, toată sala a amuțit. Piesa "It's OK", compusă chiar de ea, i-a adus pe toți cei din public în povestea sa - o poveste tristă, dar spusă cu zâmbetul pe buze.

Vocea cristalină a concurentei nu a tremurat nicio secundă, în ciuda încărcăturii emoționale. Simon Cowell, în schimb, a fost pe punctul de a plânge, chiar înainte de a-i oferi Golden Buzz-ul.

"Nu poți să aștepți ca viața să nu mai fie grea pentru a lua decizia de a fi fericit", a mai spus Nightbirde.

VIDEO: Nightbirde la America's Got Talent, un moment de Golden Buzz

După primirea Golden Buzz-ului, publicul a aflat că starea de sănătate a concurentei este chiar și mai fragilă decât a lăsat impresia că ar fi.

"Am 2% șanse de supraviețuire, dar 2% este mai mult decât 0%. Acest 2% îmi oferă speranță și îmi doresc ca oamenii să știe cât de incredibil se simte asta."

A părăsit scena ca o învingătoare, succesul ei fiind mai presus de obținerea Golden Buzz-ului. Nightbirde ne-a oferit tuturor o lecție de viață.