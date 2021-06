Liderul formaţiei Blink-182 a dezvăluit că are cancer; Mark Hoppus a început chimioterapia

Vestea cu privire la afecţiunea artistului vine după un Instagram Story postat de basist şi apoi şters pe 23 iunie. Era o fotografie cu Mark având o perfuzie ataşat şi cu un controller de PlayStation 5 în mână. Peste imagine stătea scris textul "Da bună, un tratament pentru cancer, vă rog". Fanii au devenit imediat îngrijoraţi, iar liderul Blink-182 a simţit nevoia să clarifice totul printr-o postare mai detaliată.

Iată declaraţia completă a lui Mark Hoppus:

Muzicianul în vârstă de 49 de ani nu a dezvăluit tipul de cancer de care suferă şi nici stagiul în care acesta a fost detectat. Tobosarul Blink-182 , Travis Barker a confirmat recent că trupa va lansa în 2021 un nou album, succesorul lui "Nine" din 2019. Va include colaborări cu Grimes, Lil Uzi Vert şi Pharrell. În acest moment Blink-182 este compusă din Mark Hoppus (voce, bas), Travis Barker (tobe) şi Matt Skiba (voce, chitară), după ce Tom DeLonge, chitarist şi fondator a părăsit grupul în 2015. Ulterior avea să lucreze la proiecte cu NASA.

