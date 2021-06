Serialul "Supernatural" va beneficia de un prequel produs de Jensen Ackles (Dean Winchester)

Popularul serial "Supernatural" a ajuns la final cu cel de-al 15-lea sezon, însă povestea familiei Winchester este departe de a se fi încheiat. Dacă serialul original s-a concentrat pe aventurile lui Dean și Sam Winchester, noul proiect va prezenta viețile lui John și Mary, părinții personajelor menționate mai sus.

"The Winchesters" beneficiază deja de un scenariu și va fi produs de Jensen Ackles, cel care l-a interpretat pe Dean Winchester. Din echipă mai fac parte soția actorului, Danneel, care a apărut în mai multe episoade din "Supernatural" ca îngerul Anael, și scenaristul Robbie Thompson. Pelicula va fi realizată prin compania deținută de soții Ackles - Chaos Machine Productions și Warner Bros. Television.

Expusă din perspectiva naratorului Dean Winchester (Jensen Ackles), "The Winchesters" va prezenta povestea de dragoste dintre John și Mary și riscurile pe care și le-au asumat nu doar ca să-și salveze relația, ci întreaga lume.

"După ce <<Supernatural>> s-a încheiat cu cel de-al 15-lea sezon, am știut că povestea nu s-a terminat cu adevărat. Pentru că așa cum spuneam în serial - <<nimic nu se termină cu adevărat, nu-i așa?>>. Când eu și Danneel am înființat Chaos Machine Productions, am știut că prima poveste pe care vrem să o spunem este cea a lui John și Mary Winchester, sau mai bine zis originea poveștii "Supernatural". Mereu am simțit că personajul meu, Dean, ar fi vrut să afle mai multe despre relația părinților săi și cum s-a materializat aceasta. Așa că ma bucură ideea că îl vom purta în această călătorie", a declarat Jensen Ackles pentru publicația Deadline.