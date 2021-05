Efectul Eurovision - Trupa Maneskin domină Spotify, trei piese ale italienilor sunt în Top Viral 50

Maneskin a fructificat la maxim expunerea de care s-a bucurat în cadrul ediției din 2021 a Eurovision. După un an înghețat de pandemie, în care concertele au fost rare și restrictive, atât publicul, cât și artiștii au fost însetați de show-uri live, această dorință de revenire la normal observându-se și în cadrul Eurovision. Surprinzător pentru mulți dintre fanii acestei competiții, o formație rock a câștigat trofeul, ultimul act din sfera acestui gen muzical ce reușea să convingă la Eurovision fiind trupa Lordi, în urmă cu 15 ani.

Susținerea publicului a fost cea care i-a propulsat pe italieni pe primul loc și tot ea îi menține în topul Spotify de câteva zile încoace. Speculațiile privind un potențial consum de droguri le-a umbrit puțin momentul de triumf, însă chiar și cu acest nor negru ce a planat asupra victoriei lor, italienii de la Maneskin tot au câștigat noi fani prin intermediul Eurovision. Pe 23 mai, după Marea Finală de la Rotterdam, trupa a marcat o premieră în istoria Spotify - piesa câștigătoare "Zitti e buoni" ocupa poziția a 9-a în Top 200 - Global Chart, stabilind un record de stream-uri pentru o compoziție italiană. Speculațiile au fost și ele lămurite, între timp: zvonurile ce-l ținteau pe vocalistul Damiano David au fost demontate printr-un test antidrog.

""Zitti e buoni" e pe poziția a 9-a în Spotify Global Chart. Este piesa italiană cu cele mai multe stream-uri într-o singură zi, așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Așa cum v-am spus, rock'n'roll-ul nu moare niciodată", a transmis trupa pe Instagram, reamintind mesajul vocalistului Damiano din finala concursului.

În topul Spotify au intrat și alte 10 piese votate la Eurovision, italienii conducând, însă detașat. Următoarea plasată, Barbara Pravi, a urcat doar până pe poziția 44.

Piesele Eurovision care au intrat pe 23 mai 2021 în Spotify Global Chart – Top 200 (potrivit Wikiblogs)

#9 – Italia / Måneskin - "Zitti e buoni" (3,902,224 stream-uri)*

#44 – Franța / Barbara Pravi - "Voilà" (1,604,147 stream-uri)

#62 – Finlanda / Blind Channel - "Dark Side" (1,288,760 stream-uri)

#69 – Ucraina / Go_A - "Shum" (1,187,927 stream-uri)

#73 – Elveția / Gjon’s Tears - "Tout l’Univers" (1,160,344 stream-uri)

#87 – Islanda / Daði og Gagnamagnið - "10 Years" (1,086,420 stream-uri)

#110 – Cipru / Elena Tsagrinou - "El diablo" (923,682 stream-uri)

#125 – Malta/ Destiny - "Je me cases" (854,971 stream-uri)

#132 – Lituania / The Roop - "Discoteque" (842,722 stream-uri)

#153 – Suedia / Tusse - "Voices" (781,736 stream-uri)

#156 – Azerbaijan / Efendi - "Mata Hari" (771,763 stream-uri)

Popularitatea trupei Maneskin se află, în continuare, pe un trend ascendent. Chiar dacă în Top 200 italienii au coborât o poziție, fiind la data publicării articolului pe locul 10, în Top Viral 50 sunt pe #4 cu "Zitti e buoni", pe #15 cu piesa "I Wanna Be Your Slave" și pe #40 cu melodia fără videoclip "Coraline". Ultimele două melodii din acest clasament se regăsesc pe cel mai recent album Maneskin, "Teatro d'ira: Vol. 1", dovadă că fanii Eurovision au săpat prin discografia formației.

Cine sunt italienii de la Maneskin

Trupa Maneskin activează pe piața muzicală din 2016. Vocalistul Damiano David (22 de ani), basista Victoria De Angelis (21 de ani), chitaristul Thomas Raggi (20 de ani) și toboșarul Ethan Torchio (20 de ani) s-au cunoscut în perioada liceului, grupul căpătând experiență inițial pe străzile din Roma, unde membrii trupei obișnuiau să cânte pentru localnici și turiști. Formația a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea din 2017 la X Factor Italia, competiție pe care grupul a finalizat-o pe poziția a doua.

În prezent, Maneskin are un contract cu Sony Music, alături de care a lansat două albume: "Il ballo della vita" și "Teatro d'ira: Vol. 1". Piesa "Zitti e buoni" (în traducere "Shut up and behave"), ce le-a adus trofeul Eurovision 2021, a fost dublu certificată cu platină în Italia, pentru vânzări ce au depășit 140,000 de exemplare.