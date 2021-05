Controverse la Eurovision 2021 - Acuzat că a prizat cocaină, solistul trupei italiene Maneskin dezminte speculațiile

Sâmbătă, 22 mai, a avut loc Marea Finală Eurovision 2021. Trupa Maneskin, ce se afla pe poziția a patra după cumularea voturilor acordate de juriile celor 39 de țări, a fost propulsată pe prima poziție de către public. Cele 318 puncte primite din partea telespectatorilor i-a ajutat pe italieni să-i surclaseze pe reprezentanții Elveției și Franței, care erau favoriți.

Surprinzătorul clasament final nu a fost, însă, cel mai discutat subiect al serii. Înainte ca trupa Manesqin să fie declarată câștigătoare, vocalistul Damiano David a fost surprins de camere aplecându-se cu capul spre masa din camera verde, unde reprezentanții Italiei așteptau finalizarea procesului de jurizare. Acest gest a stârnit în online speculația că acesta ar fi prizat cocaină, informația rostogolindu-se extrem de rapid și apărând la scurtă vreme în presă.

După acceptarea trofeului și încheierea finalei cu o prestație explozivă a italienilor, jurnaliștii prezenți la eveniment au participat la o conferință de presă, susținută în cinstea câștigătorilor. Speculațiile din online privind un potențial consum de droguri au fost adresate cu acest prilej, unul dintre jurnaliști întrebându-l direct pe Damiano dacă a prizat sau nu cocaină. Acesta a negat acuzația, explicând că se aplecase peste masă pentru a ridica niște cioburi de sticlă.

"Thomas (chitaristul) a spart un pahar. Nu consum droguri. Vă rog să nu credeți astfel de speculații. Nu am luat cocaină. Vă rog, nu mai spuneți asta", a replicat Damiano în cadrul conferinței de presă.

VIDEO: Conferința de presă susținută pentru Maneskin, trupa care a câștigat Eurovision 2021

Informația a fost dezmințită ulterior atât de colegii de trupă, cât și de membrii delegației italiene. EBU a confirmat, de asemenea, că un pahar spart a fost găsit pe jos în Camera Verde.

"Trupa, cei din management și șeful delegației italiene ne-au informat că în Camera Verde nu au fost droguri și au explicat că un pahar s-a spart la masa, vocalistul încercând să ridice cioburile. EBU poate confirma că un pahar spart a fost găsit la masa lor", se arată într-o declarație oficială a EBU, citată de BBC.

În susținerea nevinovăției solistului, membrii trupei au declarat pe Instagram că sunt împotriva consumului de droguri și că nu au luat niciodată cocaină, fiind dispuși să fie testați pentru a demonstra că speculațiile nu sunt adevărate.

Reprezentanții EBU au confirmat că membrii trupei au cerut să fie testați în noaptea finalei Eurovision 2021, dar că procedura nu s-a putut realiza imediat.

"Membrii trupei ne-au solicitat lucrul acesta noaptea trecută (în noaptea finalei), dar EBU nu a putut organiza susținerea unui astfel de test într-un timp atât de scurt."

Cine sunt italienii de la Maneskin

Trupa Maneskin activează pe piața muzicală din 2016. Vocalistul Damiano David (22 de ani), basista Victoria De Angelis (21 de ani), chitaristul Thomas Raggi (20 de ani) și toboșarul Ethan Torchio (20 de ani) s-au cunoscut în perioada liceului, grupul căpătând notorietate inițial pe străzile din Roma, unde aceștia obișnuiau să cânte pentru localnici și turiști. Formația a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea din 2017 la X Factor Italia, competiție pe care au finalizat-o pe poziția a doua.

În prezent, Maneskin are un contract cu Sony Music, alături de care a lansat două albume: "Il ballo della vita" și "Teatro d'ira: Vol. 1". Piesa "Zitti e buoni" (în traducere "Shut up and behave"), ce le-a adus trofeul Eurovision 2021, a fost dublu certificată cu platină în Italia, pentru vânzări ce au depășit 140,000 de exemplare.