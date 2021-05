Brit Awards 2021: Câștigătorii și cele mai intense momente live - VIDEO

Seara de 11 mai a fost una încărcată de emoții pentru artiștii nominalizați la Brit Awards 2021, dar și pentru fericiții spectatori din Arena O2, care s-au putut bucura de un eveniment de amploare, primul din UK de la debutul pandemiei.

Marea câștigătoare a galei Brit de anul acesta a fost Dua Lipa, care a plecat acasă cu două premii, pentru "Cea mai bună artistă solo" și "Cel mai bun album". În discursul de mulțumire, artista a dedicat unul dintre premiile sale lui Elizabeth Anionwu, Profesor Emerit de Asistență Medicală la Universitatea din West London. Citând-o, Dua Lipa a atras atenția asupra nevoii unei creșteri a veniturilor pentru cei din prima linie, adresându-i-se direct premierului Boris Johnson.

"[Elizabeth Anionwu] și-a petrecut cariera de infirmier luptând împotriva nedreptății rasiale; de asemenea, ea și-a dedicat timpul protejării drepturilor lucrătorilor din prima linie. Ea a mai subliniat că există o diferență masivă între recunoștință și respect pentru acești oameni, pentru că este foarte bine să-i aplaudăm, dar trebuie să îi și plătim! Ar trebui să-i aplaudăm cu toții și să-i transmitem lui Boris [Johnson] un mesaj, că noi toți susținem o justă creștere salarială pentru lucrătorii din prima linie", a spus Dua Lipa, cuvintele ei fiind aproape acoperite de ropote de aplauze.

Dua Lipa acceptă premiul pentru "Cel mai bun album"

O altă mare câștigătoare a serii a fost Taylor Swift. Artista a primit prestigiosul BRITs Global Icon Award, în discursul ei mulțumind atât celor din juriu, care au considerat că merită această distincție, cât și compozitorilor și producătorilor cu care a lucrat la cele trei albume lansate în pandemie. Nu în ultimul rând, Taylor le-a mulțumit, la rândul ei, celor din prima linie.

"Sunt foarte, foarte mândră să fac parte din această comunitate de muzicieni, mai ales într-un an în care cu toții am avut nevoie de muzică atât de mult. O nevoie și mai mare a fost aceea de ajutor și sprijin, pe care le-am primit din partea NHS (National Health Service) și a celor din prima linie, care sunt aici, în seara aceasta. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi", a declarat Taylor Swift.

Taylor Swift acceptă BRITs Global Icon

Haim a câștigat premiul pentru "Cel mai bun grup (internațional)", Billie Eilish a fost desemnată "Cea mai bună artistă (internațional)", iar The Weeknd "Cel mai bun artist (internațional)". Premiul pentru "Piesa Anului" a mers la Harry Styles, "Watermelon Sugar" primind recent și un premiu Grammy pentru Best Pop Solo Performance.

Gala Brit Awards 2021 a fost prezentată de actorul și comediantul Jack Whitehall, publicul bucurându-se de momentele live explozive oferite de Coldplay, Dua Lipa, The Weeknd și Elton John & Years & Years. Unul dintre cele mai emoționante live-uri a fost oferit de Olivia Rodrigo, o artistă și actriță americană de doar 18 ani, cunoscută pentru rolul ei din serialul Disney "Bizaardvark".

Cele mai intense live-uri de la Brit Awards 2021

Dua Lipa - Future Nostalgia Medley (Live at the BRIT Awards 2021)

Coldplay - Higher Power (Live at The BRIT Awards, London 2021)

The Weeknd - Save Your Tears (Live at The BRIT Awards 2021)

Elton John and Years & Years – It’s a Sin (BRIT Awards 2021 Performance)

Olivia Rodrigo - drivers license (Live From The BRIT Awards 2021)

Câștigătorii Brit Awards 2021:

BRITs Global Icon

Taylor Swift

Cea mai bună artistă solo

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa - Câștigătoare

Jessie Ware

Lianne La Havas

Cel mai bun artist solo

AJ Tracey

Headie One

J Hus - Câștigător

Joel Corry

Yungblud

Cel mai bun grup

Bicep

Yungblud

Little Mix - Câștigătoare

The 1975

Young T & Bugsey

Cel mai bun debut

Arlo Parks - Câștigător

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Piesa anului

220 Kid with Gracey – Don’t Need Love

Aitch x AJ Tracey feat Tay Keith – Rain

Dua Lipa – Physical

Harry Styles – Watermelon Sugar - Câștigător

Headie One feat AJ Tracey and Stormzy – Ain’t It Different

Joel Corry x MNEK – Head and Heart

Nathan Dawe x KSI – Lighter

Regard and Raye – Secrets

S1mba feat DTG – Rover

Young T & Bugsey feat Headie One – Don’t Rush

Albumul anului

Arlo Parks – Collapsed in Sunbeams

Celeste – Not Your Muse

Dua Lipa – Future Nostalgia - Câștigătoare

J Hus – Big Conspiracy

Jessie Ware – What’s Your Pleasure?

Cea mai bună artistă (internațional)

Ariana Grande

Billie Eilish - Câștigătoare

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Cel mai bun artist (internațional)

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd - Câștigător

Cel mai bun grup (internațional)

BTS

Fontaines DC

Foo Fighters

Haim - Câștigător

Run the Jewels

Artist cu potențial de star (Rising Star)