Rapperul DOC a fost invitat la podcastul "Aproximativ Discuţii" cu DJ Gojira - VIDEO

După Delia, Dan Bittman, Sişu, Alex Velea, acum a venit la podcastul lui DJ Gojira de la Happy Fish şi Vlad Munteanu, aka DOC. În cadrul celor 2 ore de "Aproximativ Discuţii" s-a vorbit despre substanţe interzise, materialism, CTC şi cariera de crupier a lui DOC. Podcastul se savurează în articol.

DOC a lansat la final de martie 2021 un album numit "XL MixTape", care include 18 piese noi, nici una mai lungă de 4 minute. Proiectul este unul deschis spre remixare, Facem Records (casa de discuri înfiinţată de C.T.C.), postând bucăţile de acapella de pe mixtape pe un site şi oferindu-le fanilor spre remixare. Cele mai bune vor fi premiate. De pe acest album s-a desprins şi single-ul "Linii", care a primit un videoclip, un soi de time lapse frenetic, cu "furnicuţe" în fundal şi un DOC cu flow roarte rapid.

Ajuns la 40 de ani, rapperul a vorbit mult despre paternitate şi liniştea pe care o simte la podcastul lui DJ Gojira, "Aproximativ Discuţii". A povestit despre substanţele încercate, de la cocaină la marijuana şi am aflat că sesiunea sa impecabilă de la Urbanist a fost sub influenţa "cox-ului". Gazda podcastului a remarcat în multiple rânduri şi că rapperul este acum mai "fercheş" şi metrosexual, acesta recunoscând că are mai mare grijă de el de când e tată. Am auzit şi poveşti fascinante din cariera de crupier a lui Vlad, inclusiv despre un kurd, care a pierdut 1.5 milioane de euro într-o seară la cazino.

S-a vorbit şi despre diss-ul şi beef-ul cu Paraziţii, care aparent a fost eliminat, DOC având acum o relaţie bună cu Ombladon spre exemplu. Poate cea mai interesantă informaţie desprinsă din podcast a fost faptul că DOC şi Smiley au din nou o piesă împreună, după mega hitul "Pierdut Buletin". Aceasta va debuta în 2021, dar nu se ştie exact când. Apropo de "Pierdut Buletin", DOC a fost cumva traumatizat de râurile de hate primite odată cu lansarea acelei piese, care l-a făcut să fie perceput de fani ca "sellout" şi aderent la mainstream, cumva ieşit din underground.

Am aflat pe final de podcast şi că o reunire a C.T.C. e oricând posibilă, cu Vlad Dobrescu şi Deliric mereu gata să se alăture, dar asta doar din 2022. Deliric e prea ocupat cu businessul conform lui DOC, iar Vlad Dobrescu are propriile proiecte.

Următorii invitaţi aşteptaţi la podcastul lui DJ Gojira de pe Happy Fish sunt Uzzi de la BUG Mafia, dar şi trapperul Amuly.