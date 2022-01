Dream Theater - Transcending Time

"Transcending Time" este al patrulea single şi videoclip asociat albumului din 2021, care duce discografia formaţiei la 15 titluri. Această creaţie CGI este semnată Wayne Joyner, care colaborează cu acest grup de ani buni. Dream Theater a decis să îi dedice un clip acestui track şi să îl facă un single, după ce fanii l-au apreciat în mod deosebit de pe album, chiar dacă e cel mai scurt de pe LP, la 6 minute şi 24 de secunde.

Dream Theater trece printr-o perioadă excelentă, după ce a fost nominalizata la categoria "Best Metal Performance" la Premiile Grammy ediţia 2022, care au fost mutate din ianuarie în aprilie. Legenda progressive metal a primit nominalizarea pentru piesa "The Alien", primul single de pe "A View From the Top of the World", care a debutat în luna octombrie.

Chitaristul John Petrucci a discutat despre nominalizarea la Grammy la podcastul lui Robb Flynn, solistul Machine Head şi a spus următoarele:

La prima nominalizare la Grammy pe care am avut-o, am concurat cu Foo Fighters şi ei au câştigat. Şi îmi amintesc că Dave Grohl a spus ceva de genul că noi trebuia să îl câştigăm, ceea ce mi s-a părut drăguţ. Dar de această dată nu ştiu dacă îmi amintesc exact cine mai e nominalizat, parcă Gojira şi Mastodon, cu care concurăm, dar este o listă cool. Îmi amintesc că au fost câţiva ani în care am fost surprins de nominalizaţi şi părea puţin ciudat, dar acum pare potrivit. Aşa că... vom vedea. E distractiv şi o onoare să fim nominalizaţi. Să facem ceea ce facem în modul în care o facem cu recunoaştere internaţională e ceva la care nu mă aşteptam.

"The Alien" sosea în august, iar Petrucci afirma că e prima piesă pregătită pentru album. E cea mai pură formă de colaborare şi reunire Dream Theater după perioada de pandemie şi izolare. Dream Theater a mai avut nominalizări la Grammy şi pentru piesa "On The Backs of Angels" din 2011 şi pentru "The Enemy Inside" de pe albumul din 2013 "Dream Theater".

Formaţia e aşteptată în România în cadrul unui concert organizat la Romexpo pe 29 mai 2022.