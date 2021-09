Dream Theater - Invisible Monster

"Invisible Monster" este un single de pe noul album Dream Theater, "A View From the Top of the World", care debutează pe 22 octombrie 2021. Tehnicitatea toboşarului şi chitaristului e fabuloasă, iar John Petrucci face magie cu solo-uri spre final, incredibil de melodioase şi potrivite cu linia piesei. Viitorul LP duce discografia formaţiei la 15 titluri, iar giganţii prog nu par a se opri prea curând.

Formaţia activă din 1985 îl are la clape pe Jordan Rudess, folosind o pianină modernă şi cu un iPad conectat la ea, în vreme ce Petrucci şi Mangini făuresc un sound epic pentru acest single. La bas se află John Myung, iar la voce James LaBrie. Noul videoclip a fost regizat de către William Felch, care a mai colaborat cu Mudvayne, Hellyeah, Crobot, Static-X şi Nefariant. Clipul prezintă 3 ipostaze: pictorul chinuit, diavolul deghizat în şarpe şi artiştii din Dream Theater pe platforme rotative.

Chitaristul John Petrucci a declarat următoarele despre "Invisible Monster":

A fost compusă după ce scrisesem deja ceva material. Mult din muzică era foarte plină de energie şi de ritm, ca tempo. Toboşarul Mike Mangini a sugerat să facem şi ceva diferit. Astfel am început să lucrăm la o piesă mai mid-tempo. Acel hook, riff şi melodia s-au schimbat atât de natural. Pot face o paralelă cu "Pull Me Under" de acum ceva vreme, când eram la început de carieră, când eram extaziaţi când ieşea ceva cool. Ca versuri, ne referim la anxietatea care afectează oamenii. E ca un monstru invizibil care te tot bate şi chinuie.

"A View From the Top of the World" este un album cu 7 piese şi reprezintă a doua colaborare Dream Theater cu casele de discuri InsideOut Music şi Sony Music. De artwork s-a ocupat Hugh Syme, cunoscut pentru arta produsă pentru materiale Rush, Iron Maiden şi Stone Sour. De producţia albumului a fost responsabil Petrucci, iar de inginerie James Meslin, în vreme ce la mixaj a fost maestrul Andy Sneap.

Atunci când a început pandemia Dream Theater se afla în plin turneu de promovare a albumului "Distance Over Time" şi sărbătorea şi 20 de ani de la lansarea lui "Scenes From a Memory". Turneele se reiau în 2022, când formaţia este aşteptată în luna mai la Bucureşti, la Romexpo. Pe Jordan Rudess l-am văzut ca vorbitor la Mastering the Music Business 2021.