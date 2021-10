Dream Theater - Awaken The Master

"Awaken the Master" este cel mai nou single de pe albumul "A View From the Top of the World", lansat de Dream Theater pe 22 octombrie. A debutat prin casele de discuri InsideOut şi Sony Music şi este al 15-lea material discografic al formaţiei. Noua piesă începe cu o avalanşă de chitare progresive şi apoi alunecă spre clape măiastre şi solo-uri prelungi, în vreme ce secţiunea ritmică se joacă între matematica şi ritmuri sacadate frenetice.

Videoclipul pare ceva ce ai vedea la începutul unei misiuni în jocul "Starcraft" sau în arhiva de clipuri pe care TOOL nu le-a mai dat publicităţii. Vocea intră târziu pe track şi persistă puţin, instrumentalul fiind fundaţia acestei creaţii. Trecem prin chitare armonice, gâjâitul prog, solo-uri cu "floricele" şi chiar neaşteptate elemente electronice spre final, care se insinuează peste instrumental.

De acest clip plin de CGI s-a ocupat Wayne Joyner, colaborator frecvent cu Dream Theater. Single-ul este special şi pentru John Petrucci, care a folosit pentru prima oară o chitară cu 8 corzi pe o melodie a formaţiei. Acesta a fost ultimul track înregistrat pentru noul album şi are o durată de 9 minute şi 47 de secunde, fiind al treilea cel mai lung single de pe disc.

Petrucci a declarat următoarele:

Este ultima piesă pe care am compus-o. Este şi prima dată când am folosit chitara cu 8 corzi, ceea ce a fost distractiv pentru mine. Atunci când compuneam "Awake", am vrut mereu să cânt la o chitară cu 7 corzi. Aşa că mi-am comandat una. Am vrut să fiu inspirat din nou de instrument fără preconcepţii. Am folosit-o şi am compus în stilul propriu pe chitară cu 8 corzi. Era de fapt un prototip şi piesa porneşte intenţionat doar cu chitara. Basistul John Myung a scris versurile.

Dream Theater îi are în compoziţie acum pe James LaBrie, John Petrucci, Jordan Rudess, John Myung şi Mike Mangini. Formaţia se află în plin turneu pentru LP-ul "Distance Over Time" atunci când a început pandemia şi sărbătorea şi 20 de ani de la debutul lui "Scenes From a Memory". Muzicienii au avut mult timp liber şi şi-au găsit inspiraţia în izolare. Cu LaBrie în Canada şi restul trupei în SUA, colaborarea s-a făcut în prima fază prin Zoom.

În martie 2021 LaBrie a zburat la New York, a intrat în carantină şi şi-a înregistrat vocea pentru materialul nou. Dream Theater a mai lansat în această toamnă şi single-ul "Invisible Monster" şi se pregăteşte să concerteze la Romexpo în mai 2022.