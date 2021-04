Chitara lui Kirk Hammett din videoclipul Metallica "One" a fost scoasă la licitaţie

Chitara legendarului Kirk Hammett folosită în videoclipul piesei Metallica "One" a fost scoasă la licitaţie recent. De licitaţie se ocupă dealerul de colecţionabile Heritage Auctions din Dallas, Texas. Licitaţia are loc doar în săptămâna curentă, fiind deschisă doar pentru 5 zile. Aflaţi în articol mai multe detalii despre evoluţia sa, istoria instrumentului.

În doar câteva ore chitara lui Kirk Hammett a ajuns la 26.000 de dolari, dar suma va creşte cu siguranţă. E vorba aici despre o chitară ESP în stil Stratocaster, cu finisaj din lemn natural. Face parte din gama Series 400 a producătorului japonez de instrumente. Are un sistem tremolo Floyd Rose, grif din palisandru şi poartă semnătura autentică a chitaristului Metallica, cu cerneală argintie. Cântăreşte 3.62 kilograme şi vine cu o cutie originală de transport şi protecţie.

Videoclipul "One" de la Metallica este o adevărată legendă. A fost lansat la începutul anului 1989 şi a fost primul clip realizat de trupă. Metallica lansase deja 3 albume, dar se ţinuse departe de video-uri promoţionale. A acceptat totuşi să transmită un mesaj vizual prin intermediul lui "One". Rezultatul a fost traumatizant, un mesaj clar anti război, pe 2 paliere: pe de o parte aveam filmări cu trupa cântând piesa în alb-negru şi pe de alta secvenţe din filmul din 1971 "Johnny Got His Gun".

La începutul anilor '90 clipul era nelipsit de pe MTV şi ulterior avea să ajungă şi în rotaţie pe VH1. Conceptul piesei şi clipului are de-a face cu ideea unui soldat care îşi pierde membrele şi mandibula, fiind incapabil să comunice cu cei din jur. Nu poate vorbi, auzi sau vedea, iar conflictul în care a fost rănit soldatul este primul război mondial. Videoclipul a fost regizat de către Bill Pope şi Michael Salomon. Partea cu trupa a fost filmată în Long Beach, California şi prezintă muzicienii cântând într-un depozit.

3 versiuni de "One" au fost realizate:

prima şi cea mai lungă include scene cu trupa şi scene din film

a doua este o variantă mai scurtă a primei versiuni

a treia este versiunea "jammin'" fără scenele din film, axându-se doar pe trupă

Atât Hetfield, cât şi Hammett au chitare ESP, iar Jason Newsted cânta la un bas Wal cu 5 corzi.

În ultima săptămână am aflat că Metallica ar fi înregistrat o piesă cu Elton John, iar pe parcursul anului 2020 am avut multiple indicii că Metallica lucrează la un album nou. Kirk Hammett are şi proiecte secundare, colaborând cu Carlos Santana pe o piesă a legendarului artist.