Lidia Buble: "Răzvan a fost marea dragoste pentru mine". La "Întrebarea mesei rotunde", artista a vorbit fără perdea

Lidia Buble a fost invitată la ”Întrebarea mesei rotunde”, show-ul online prezentat de Marius Manole, care le pune pe vedete în fața unora dintre cele mai incomode întrebări și feluri de mâncare. În această emisiune, artista a vorbit deschis despre relația ei cu Răzvan Simion.

Lidia Buble a acceptat invitația în emisiunea "Întrebarea mesei rotunde" și a declarat din prima clipă că va fi extrem de sinceră, mărturisind nu îi poate refuza nimic lui Marius Manole. "Faci ce vrei din mine", i-a spus Lidia lui Marius încă de la începutul show-ului.

Felurile de mâncare din care Lidia a trebuit să aleagă au fost neașteptate: pastă din insecte, viermi uscați, borș cu lapte sau mațe crude. În acest context, pentru a evita să deguste aceste "delicatese", provocările au devenit mult mai la îndemână.

Ce întrebări a primit Lidia Buble de la Marius Manole

Prima întrebare a zilei a pus-o pe Lidia în fața unei alegeri foarte dificile: care este vedeta feminină din România în fața căreia nu ar putea rezista dacă i-ar face avansuri?. Artista a răspuns provocării și a explicat că acea persoană este, pentru ea, "cosmică".

Încă de la despărțirea de fostul iubit, Răzvan, toată lumea a fost curioasă să afle ce s-a întâmplat între cei doi și cum s-au dus atât de rapid toate sentimentele pe care spuneau că le au. În cadrul emisiunii, artista a vorbit deschis despre acest subiect. Vizibil emoționată, Lidia a declarat: "Sunt de părere că marea dragoste există o dată în viață. Eu cred că Răzvan a fost marea mea dragoste. N-a fost ușor, dar între noi s-a consumat". Artista e de părere că relația cu Răzvan continuă, dar în alt mod, oferind detalii în cadrul emisiunii.

La "Întrebarea mesei rotunde", Lidia a vorbit a vorbit și despre mesaje neașteptate primite de la fani, video-uri de la bărbați și pasiunea ei pentru haine. Marius Manole a dezvăluit, de asemenea, cu cine și-ar petrece ultima noapte de dragoste.

Emisiunea "Întrebarea mesei rotunde" este inspirată de formatul "Spill Your Guts or Fill Your Guts".

VIDEO: Lidia Buble la "Întrebarea mesei rotunde", cu Marius Manole