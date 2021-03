Gwen Stefani ne face să dansăm cu noua piesă "Slow Clap" - AUDIO

Cea mai catchy piesa auzită în ultima vreme vine de la Gwen Stefani şi se numeşte "Slow Clap". Are acele hook-uri care au făcut-o mare pe Taylor Swift sau pe Avil Lavigne, doar că potenţate de un bas puternic şi un flow aparte. E ceva foarte suav dar şi relaxat şi casual la acest single. Se ascultă în articol.

"Slow Clap" este prima piesă nouă a lui Gwen Stefani din 2021, după ce a încheiat anul 2020 cu single-ul "Let Me Reintroduce Myself". Acel track a primit şi un videoclip în care Gwen şi-a îmbrăcat toate ţinutele legendare din carieră. Noul single ţipă a dance floor, vară, distracţie şi petreceri. Se va regăsi pe al cincilea album solo al fostei soliste No Doubt. Este şi o piesă cu un instrumental simplu, care s-ar savura la fel de bine şi cu BPM mai mare şi remixată, deci o să mai auzim de ea.

Pare şi genul de melodie care primeşte un videoclip bombastic, poate despre fata populară din liceu, la care toţi se uită. Eventual şi cu o răţuşcă urâtă care se transformă, pentru un fir narativ mai bun. Ideea acestui single i-a venit lui Gwen Stefani după o întâlnire cu casa de discuri Interscope. După discuţii complicate şi senzaţia de underdog, artistă s-a relaxat la ferma din Oklahoma pe care o numeşte casă. A căzut în melancolie şi a dorit să scrie o piesă tristă de dragoste, dar colaboratorii au convins-o să îşi canalizeze energia altfel.

De altfel Gwen dă credite compozitorilor Ross Golan şi Luke Niccoli, care s-au inspirat din filmele anilor '80, când lumea primea un "clap back" de susţinere când era subestimată. Fanii au început deja să compare acest single cu creaţiile No Dobut de la mijlocul anilor '90, din era "Tragic Kingdom".

Ultimele release-uri ale artistei datează din 2016, când scotea un album cu material original, în vreme ce în 2017 a lansat un LP de Crăciun, plin de coveruri, "You Make It Feel Like Christmas". Muziciana are şi dueturi cu logodnicul Blake Shelton, unul care a prins chiar top 40 în SUA, "Nobody But You". Cu toate aceste creaţii originale şi multă poftă de viaţă, Gwen e gata să dea lovitura cu un album nou, care nu are încă dată de lansare sau un titlu.