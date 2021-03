Evanescence va avea o serie de benzi desenate, "Echoes From the Void"

Evanescence îşi diversifică exprimarea artistică, odată cu lansarea unei serii de benzi desenate "Echoes From the Void". Aceasta este o antologie realizată în colaborare cu ramura OPUS a companiei Incendium, care va transforma piese de pe viitorul album în poveşti grafice. Avem detalii în articol.

Evanescence ne pregăteşte de ceva vreme noul album, "The Bitter Truth", iar piesele sale vor deveni poveşti şi benzi desenate. Proiectul nu se va opri aici, iar alte piese mai vechi ale trupei vor primi acelaşi tratament. "Echoes From the Void" include release-uri de 48 de pagini şi este un "deluxe comic book", fiecare număr incluzând două sau mai multe adaptări ale pieselor grupei. La creaţii contribuie artişti graficieni, animatori, ilustratori, scenarişti şi scriitori. Solista Amy Lee nu e străină de proiecte de gen, având la activ o carte cu poveşti pentru cei mici.

Artista va ajuta cu direcţia creativă şi coordonarea artwork-ului pentru această serie. Vor exista 5 numere, iar primele sunt axate pe single-urile "Better Without You" şi "Wasted On You", ambele preluate de pe noul LP "The Bitter Truth". Carrie Lee South şi Blake Northcott au scris scenariile pentru prima ediţie, iar de ilustraţii s-au ocupat Abigail Larson şi Kelly McKernan.

Iată ce a declarat Amy Lee despre această iniţiativă:

Sunt foarte încântată de această serie. Posibilităţile sunt nelimitate. Colaborarea în cadrul a multiple forme de artă este un lucru unic şi a fost fascinant văd câte vieţi diferite poate avea o melodie, ca şi cum ar fi realităţi alternative. Abia aştept să lucrez la asta pe parcursul anului şi sunt onorată să deschid această nouă lume pentru muzica noastră.

Primul număr va sosi în iunie şi va fi limitat la doar 3000 de unităţi, fiecare la preţul de 18.95 dolari. Între timp suntem foarte aproape de lansarea noului disc Evanescence, care vine pe 26 martie. Ultimul single lansat de Evanescence a fost "Yeah Right", care a venit în decembrie 2020 şi ataca industria muzicală. Grupul a concertat în România în septembrie 2019, la Arenele Romane, fiind pentru a cincea oară în ţara noastră. Trupa a cântat 16 piese, dar şi un medley de clasice la final.