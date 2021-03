Povestea din "The Queen's Gambit" s-ar putea transforma într-un musical

Compania de producție Level Forward a obținut drepturile pentru o lansare pe scenă a poveștii scrise de Walter Tevis, care a fost, de asemenea, sursă de inspirație pentru seria de succes găzduită de Netflix. Găsești mai multe detalii în articol.

"The Queen's Gambit" continuă să ajungă la un public cât mai vast. La sfârșitul anului trecut, "The Queen's Gambit" doborâse un record și devenise cea mai vizionată serie de pe Netflix. Apoi, la Globurile de Aur 2021, producția a câștigat la categoria "Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV", iar Anya Taylor-Joy, actrița care interpretează rolul principal, a câștigat, de asemenea, Globul de Aur pentru "Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV".

Acum, "The Queen's Gambit" ar putea ajunge pe scenă, sub forma unui musical. Potrivit The Hollywood Reporter, compania Level Forward a obținut drepturile pentru o lansarea teatrală a romanului lui Walter Tevis. Level Forward are în portofoliu alte producții de succes, precum "Oklahoma!" (de două ori câștigătoare a Premiilor Tony) și "What the Constitution Means to Me" (nominalizată pentru cea mai bună piesă). Având în vedere aceste aspecte, este de așteptat ca viitorul musical "The Queen's Gambit" să ajungă un succes, la fel cum a fost și seria tv.

"Este un privilegiu pentru Level Forward să aducă <<The Queen's Gambit>> pe scenă prin îndrăgitul și durabilul meșteșug al teatrului muzical. Publicul deja a îndrăgit prietenia și forța femeilor ce inspiră și susțin călătoria și succesul lui Beth Harmon. Povestea este un semnal de alarmă adus în mijlocul luptelor noastre contemporane pentru egalitatea de gen și rasială și așteptăm cu nerăbdare să avansăm proiectul", au declarat CEO-ul Level Forward - Adrienne Becker și producătoarea Julia Dunetz.

"The Queen's Gambit" spune povestea lui Beth Harmon, o fetiță în vârstă de 9 ani, care ajunge la orfelinat după ce mama ei a murit. Aici, ea descoperă şahul, talentul înnăscut și pasiunea pentru acest joc, dar și sedativele. Seria a fost creată de Scott Frank și Allan Scott și lansată pe Netflix pe 23 octombrie 2020. Episoadele urmăresc apoi performanțele lui Beth în legătură cu șahul, dar și viața personală, dependențele, relațiile familiale și amoroase.

Din distribuţia celor şapte episoade fac parte Anya Taylor-Joy, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling şi Bill Camp.