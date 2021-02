Ștefan Bănică, despre show-ul "Te iubesc, femeie" din 2021: "Vom transmite concertul și online, în timp real"

Ștefan Bănică va susține și în 2021 tradiționalul concert dedicat Zilei Femeii. Evenimentul va avea loc pe 7 martie, la Teatrul Metropolis, și se va adapta condițiilor pandemiei.

"Concertele acustice au început în 2011 și acesta ar fi al 11-lea an. Ne adaptăm perioadei ăsteia deloc faste pentru noi, cei de pe scenă, din păcate. Anul trecut, în locul concertului de Crăciun, am făcut un spectacol televizat, asta e tot ce am putut să fac. Anul acesta, încercăm să facem concertul anual acustic dedicat în mod special Zilei Femeii, dar este concertul acustic, în care stăm și cântăm aproape de public, așa ar trebui să fie. Anul acesta o să facem concertul la Sala Gloria, la Teatrul Metropolis

Interesul pentru concert a fost mare, biletele epuizându-se într-o zi. Show-ul va putea fi urmărit, însă, și de acasă, concertul urmând să fie transmis online, în direct.

"Biletele s-au vândut într-o zi, pentru că e logic: pentru cei foarte apropiați concertelor noastre, există acest dor, și nouă ne e dor de ei, și am mai spus lucrul ăsta. Și vom transmite și concertul online, în timp real, pentru că altă șansă nu există. În sensul ăsta, ne adaptăm. N-aș putea să fac un concert online doar în fața camerei, pentru că am nevoie de public, de interacțiune cu publicul. (...) Eu de abia aștept, pentru că se împlinește un an de zile de când nu am mai cântat în fața publicului. (...) Pe site-ul meu, stefanbanica.ro, pe acest site se va transmite concertul online, în direct."