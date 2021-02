Lamb of God lansează piesa "Ghost Shaped People", anunţă un album Deluxe

Lamb of God a anunţat la începutul lui 2021 relansarea albumului său din 2020 "Lamb of God", care va sosi sub forma a 3 discuri, ce includ şi piese bonus, inclusiv melodi noi. Cu această ocazie a debutat single-ul "Ghost Shaped People", care se poate asculta în articol. Aflaţi şi ce ne mai pregăteşte trupa americană.

Noua ediţie deluxe a albumului "Lamb of God" vine pe 26 martie prin Epic Records şi include 3 discuri. Unul va fi albumul în sine + track-uri bonus, apoi unul include variantele live ale pieselor şi al treilea este un DVD cu reprezentaţii live. Bonusurile sunt două piese complet noi, printre care şi "Ghost Shaped People". Piesa are un sound heavy metal pur, cu un baraj de riff-uri dure şi tobe rapide, completate de vocea muşcătoare a lui Randy Blythe. Avem şi breakdown-uri şi o secţiune la mijloc special gândită pentru dezlănţuirea unui mosh pit în concerte. Cu o carieră de 26 de ani în spate, formaţia a vândut aproape 2 milioane de albume în SUA, iar două dintre albumele sale au primit discul de aur. În 2010 şi 2011 formaţia a primit nominalizări la premiile Grammy, pentru piese de pe albumul "Wrath" din 2009. O altă nominalizare a venit în 2016 pentru piesa "512". Grupul din Richmond, Virginia a abordat genuri muzicale precum groove metal, metalcore, thrash metal şi death metal. Despre noul album, în special ediţia Deluxe are detalii chitaristul Willie Adler: Acest album, în special această ediţie deluxe este ceva de care sunt incredibil de mândru. De-a lungul procesului de compoziţie, înregistrare şi filmare a stream-ului live, ştiam că noi creăm mai mult decât o colecţie de piese. Mult mai mult decât o reprezentaţie transmisă prin livestream. Era energie focalizată. Energie care, pentru mine este foarte tangibilă. Şi acum mai mult decât niciodată, într-o eră în care interacţiunea umană este atât de limitată, artă, fie ea muzicală, vizuală sau altele este un punct de conexiune umană. Şi avem nevoie de cât mai multă posibil. Sper că toată lumea savurează această ediţie Deluxe aşa mult cum ne-a încântat pe noi să o creăm. Vă mulţumim. Precomenzile pentru album au început deja, iar pe discuri se aude şi o variantă live a piesei "The Death of Us" compusă special pentru filmul cu Keanu Reeves "Bill & Ted Face the Music" din 2020. DVD-ul include o versiune Director's Cut de filmări live cu material bonus. Albumul "Lamb of God" versiunea originală a debutat în 2020, al zecelea LP din discografia trupei. Era primul după 5 ani de pauză şi primul cu Art Cruz la tobe în locul lui Chris Adler.