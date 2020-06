Keanu Reeves va "ieși" la o întâlnire de 15 minute pentru a ajuta o organizație caritabilă

Actorul s-a angajat să doneze 15 minute din timpul său ca parte a unei licitații online pentru Camp Rainbow Gold, o organizație caritabilă pentru copiii bolnavi de cancer. Găsești mai multe detalii în articol.

De ani buni, Keanu a donat în secret timp și bani unor organizații de caritate pentru bolnavii de cancer, în onoarea surorii sale care a învins leucemia. Acum, actorul va oferi un apel de 15 minute via Zoom celui care face cea mai valoroasă ofertă într-o licitație pentru Camp Rainbow Gold.

Camp Rainbow Gold oferă servicii gratuite sutelor de cetățeni ai statului Idaho care au nevoie, și este susținută de peste 300 de voluntari din toată țara. Misiunea organizației este aceea de a oferi sprijin emoțional copiilor diagnosticați cu cancer și familiilor lor. Licitația în discuție servește la stimularea eforturilor de strângere de fonduri pentru Camp Rainbow Gold în urma unui eveniment amânat din cauza pandemiei COVID-19.

"Ne-am dat seama rapid că nu vom fi singurii care transformă strângerea de fonduri într-o licitație online", a spus directorul executiv al Camp Rainbow Gold, Elizabeth Lizberg.

Keanu Reeves va răspunde la întrebări și poate va bea un pahar de vin (virtual) cu norocul sau norocoasa care va licita. În cadrul acestui eveniment caritabil, actorului i se vor alătura alte nume notabile, inclusiv fosta membră a trupei Fifth Harmony, Ally Brooke, care va susține un concert privat de 15 minute via Zoom și legendarul actor Rob Paulsen, care va imita unele dintre personajele sale memorabile de la Jimmy Neutron până la Pinky and the Brain. Alte "oferte" ale acestei licitații includ: o chitară semnată de Andy Grammer; o zi de spa; un model personalizat pentru tatuaje; și escapade în Mexic, Sun Valley sau la o fermă de animale.

Ofertele complete pentru licitație se găsesc pe site-ul oficial al organizației, camprainbowgold.org. Campania s-a deschis ieri, 15 iunie și se va încheia pe 22 iunie.

În altă ordine de idei, Keanu a vorbit recent despre noul film "The Matrix", ce va fi lansat în 2022 (reprogramat din cauza COVID-19). Actorul a spus că a fost convins să accepte rolul datorită scenariului bine scris.