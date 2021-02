A murit Christopher Plummer; actorul avea 91 de ani

Christopher Plummer, actorul canadian care a jucat în filme precum "Sunetul muzicii", "Beginners" sau "Knives Out", a murit vineri, 5 februarie, în reședința sa din Connecticut. Avea 91 de ani. Mai multe detalii în articol.

Cauza morții nu a fost dezvăluită, dar familia sa a declarat că a murit liniștit acasă în Connecticut, alături de soția sa de 53 de ani, Elaine Taylor.

"Chris a fost un om extraordinar care și-a iubit și respectat profund meseria. A fost o comoară națională care își adora originile canadiene. Prin arta și omenia sa, el a ajuns la inimile tuturor și viața sa legendară va dăinui pentru toate generațiile viitoare. El va fi mereu alături de noi ”, a declarat Lou Pitt, vechiul prieten și managerul lui Christopher Plummer.

O prezență remarcabilă și un actor respectat, Christopher Plummer și-a început cariera la sfârșitul anilor '50. Unul dintre rolurile de succes a fost în "Sunetul Muzicii", unde l-a interpretat pe căpitanul Von Trapp.

În 2012, Christopher Plummer a câștigat Premiul Oscar pentru "Cel mai bun actor în rol secundar" pentru filmul "Beginners". Prin acest eveniment, Plummer a devenit cel mai în vârstă actor care a câștigat premiul Oscar la această categorie. Pentru același personaj a mai primit tot la aceeași categorie, prestigioasele Premii Globul de Aur și BAFTA.

Dincolo de "Sunetul Muzicii" și "Beginners", Christopher Plummer a cucerit audiența cu roluri în filme precum "The Insider", "12 Monkeys", "Star Trek VI: The Undiscovered Country", "A Beautiful Mind" și a dublat vocea unor personaje din "Up", "An American Tale" și serialul "Madeline".

Una dintre cele mai recente producții în care apare regretatul actor este "Knives Out", un film de mister despre un detectiv care investighează moartea lui Harlan Thrombey (Christopher Plummer), capul unei familii înstărite, dar disfuncționale.