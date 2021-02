Harry Styles și actrița Olivia Wilde formează un cuplu

Anul 2021 stă sub semnul dragostei pentru Harry Styles (27 de ani) și Olivia Wilde (36 de ani). Relația celor doi devine serioasă, surse spunând că actrița este fericită în brațele noului iubit. Mai multe detalii în articol.

Apropierea celor doi pare să fi început în luna septembrie a anului trecut, când Styles a primit un rol în filmul "Don't Worry Darling" regizat de Wilde. Apoi, câteva săptămâni mai târziu, publicațiile americane au început să vuiască despre despărțirea actriței de logodnicul său, Jason Sudeikis. Cei doi ar fi încheiat relația la începutul anului trecut, în mod amical, însă abia în noiembrie anunțul a fost făcut public. Olivia Wilde și Jason Sudeikis au fost împreună 9 ani și au doi copii, Otis Alexander (6 ani) și Daisy Josephine (4 ani).

La începutul anului 2021, Harry Styles și Olivia Wilde au fost văzuți ținându-se de mână la nunta agentului cântărețului, ce a avut loc la ferma San Ysidro din Montecito, California. Acel eveniment a constituit zvonul care, în cele din urmă, s-a transformat într-o confirmare: Harry Styles și Olivia Wilde sunt oficial împreună.

Acum, potrivit publicației People, relația celor doi avansează. Styles și Olivia petrec foarte mult timp împreună, iar actrița a dezvăluit că este foarte fericită în brațele cântărețului. În prezent, îndrăgostiții filmează în Los Angeles pentru "Don't Worry Darling".

În ceea ce privește cariera muzicală, Harry Styles a lansat la începutul anului piesa "Treat People With Kindness", ce se bucură de un videoclip cu tentă de musical. Anterior, Harry Styles a lansat videoclipul piesei "Golden", tot de pe albumul "Fine Line", ce s-a bucurat de aprecieri în 2020. Discul este nominalizat la Grammy în categoria "Best Pop Vocal Album", Harry primind nominalizări și pentru piesele "Watermelon Sugar" și "Adore You".