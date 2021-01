Jared Leto e din nou în rolul Joker-ului: "E greu să refuzi un astfel de personaj"

Jared Leto are ocazia de a-l interpreta din nou pe Joker, momentan într-o mini-serie ce-i are distribuiți și pe Ben Affleck și Henry Cavill. Vocalistul 30 Seconds to Mars a mărturisit că este extrem de atras de acest rol, apreciind libertatea de expresie pe care i-o oferă.

Jared Leto revine în 2021 cu noi proiecte cinematografice. După 3 ani de pauză, dintre care unul pandemic, Leto reia actoria în serios, urmând să reapară pe marile ecrane chiar în ianuarie, odată cu lansarea peliculei "The Little Things", regizate de John Lee Hancock. Din distribuția filmului fac parte și Denzel Washington și Rami Malek, premiați la rândul lor cu Oscar, la fel ca și Jared. În thriller-ul lui Lee Hancock, vocalistul 30 Seconds to Mars îl interpretează pe Albert Sparma, un potențial criminal în serie, despre care nu au fost dezvăluite încă foarte multe detalii, pentru a se păstra misterul ce învăluie acest personaj. Inițial, Leto nu a fost interesat de acest proiect, dar a hotărât să se implice după o discuție cu regizorul, distribuția cu greutate a filmului înclinând și ea balanța către un răspuns pozitiv. "Pur și simplu m-am îndrăgostit de regizor. E o persoană extraordinară. Și sunt în compania lui Denzel Washington, Rami Malek și John Lee Hancock; m-am gândit: <<Cum să nu profit de această oportunitate incredibilă>>. Și sunt foarte bucuros că am făcut-o. Pentru că a fost o adevărată aventură." Jared Leto redevine Joker în 2021 Intervievat de Variety, Leto a detaliat și care este relația sa cu unul dintre cele mai discutate și controversate personaje interpretate de el, respectiv Joker-ul. Chiar dacă apariția sa din "Suicide Squad" (2016) nu a condus la o distribuire a sa și în filmul lui Todd Phillips din 2019, Jared a rămas agățat de acest rol. Artistul va reintra în pielea mult-râvnitului personaj în mini-seria "Zack Snyder's Justice League", care va debuta pe HBO Max tot în 2021. Alături de el, în roluri cheie sunt distribuiți Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman) și Gal Godot (Wonder Woman). "Sunt foarte puține personaje pe care le poți interpreta și care nu au absolut nicio regulă, poți pur și simplu să faci ce vrei", a declarat Leto, făcând referire la personajul Joker-ului. TRAILER: Zack Snyder's Justice League Jared Leto a mărturisit pentru Variety că nu exclude posibilitatea de a-l interpreta pe Joker și într-un lungmetraj, admițând că "e greu să refuzi un astfel de personaj". Potrivit IMDB, ar exista un proiect în lucru, dar nu se cunosc prea multe detalii despre el.