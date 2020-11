Dave Grohl are de gând să compună o piesă împreună cu toboșara care a devenit virală pe internet

După ce au oferit audienței unele dintre cele mai încântătoare momente muzicale ale anului, Dave Grohl și Nandi Bushell și-au făcut planuri să înregistreze o piesă împreună. Mai mult decât atât, frontman-ul Foo Fighters a invitat-o pe puștoaică să se alăture trupei odată ce vor putea face turnee în țara ei natală, Anglia.

Nandi a devenit o senzație pe YouTube datorită talentului de a cânta la diverse instrumente muzicale (predominant tobe). Energia, talentul, precum și expresiile faciale adorabile i-au adus o mulțime de fani, printre aceștia numărându-se și celebrități. În ultima perioadă, între Nandi și Dave Grohl a avut loc un adevărat drum battle.

Provocarea a fost lansată de Nandi Bushell pe YouTube, odată cu un cover după piesa Foo Fighters "Everlong". Grohl a acceptat să intre în joc și a cântat la tobe piesa "Dead End Friends" de la Them Crooked Vultures (super grup în care se afla Grohl). Nandi a răspuns într-o săptămână cu o versiune beat-to-beat a aceleiași melodii.

De acolo, competiția amicală a trecut la un nou nivel. Grohl a scris și a interpretat o piesă compusă specială pentru Nandi, iar tânăra a făcut același lucru pentru vedeta rock. Pentru cea din urmă piesă, denumită "Rock and Grohl", Nandi a cântat la tobe, chitară, bas și voce.

Recent, cei doi au avut ocazia să se "întâlnească" în cadrul unui chat video organizat de The New York Times. Înainte ca Bushell să se alăture conversației, Grohl a dezvăluit că tânăra i-a atras atenția mai întâi cu interpretarea din 2019 a piesei "In Bloom" de la Nirvana. La un moment dat, Dave și Nandi au fost de acord să scrie o melodie împreună, fetița insistând că trebuie să fie o piesă de tip "fast-tempo". Atunci Grohl a invitat-o pe Nandi să cânte cu Foo Fighters când se vor întoarce în Anglia, cu următorul disclaimer: "Trebuie să cânți la sfârșitul concertului, pentru că vei acapara toată atenția".

Mai mult, se pare că bătălia muzicală a celor doi nu s-a încheiat încă:

"Am avut o idee despre cum să răspund la ultima ta melodie, dar nu am făcut-o încă. Este un proiect mare. Nu vreau să ofer prea multe detalii, dar pot să spun că este unul bun", a spus Dave Grohl.

Până la o nouă rundă de battle, ne putem delecta cu noua piesa a trupei Foo Fighters, "Shame Shame". Melodia este primul single de pe noul album al trupei, "Medicine at Midnight", ce va fi lansat pe 4 februarie.