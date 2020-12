Un bot cu AI îţi judecă gusturile muzicale după playlistul Spotify şi îţi face un roast

Până acum ne lăsam prietenii să ne judece gusturile muzicale atunci când ne etalam playlisturile de pe Spotify. Acum există şi un bot cu AI care poate face asta, lansat de către site-ul de pop culture The Pudding. Dezvoltat de Mike Lacher şi Matt Daniels folosind recenziile şi recomandările site-ului Pitchfork, dar şi subreddit-uri, acel bot necesită conectarea contului tău Spotify, înainte să îţi facă un roast ca la carte.

"How Bad Is Your Spotify" te poate certa sau ironiza că asculţi "dad music", că încerci să fii hipster sau că ai câteva piese "ruşinoase" în playlist. Bot-ul este snob, brutal şi cu nasul pe sus am putea spune, dar aşa a fost antrenat de către creatorii săi, Mike Lacher şi Matt Daniels. Pentru a putea face testul trebuie doar să intri pe pudding.cool şi vei primi un mesaj care spune următoarele:

Salut sunt un AI antrenat să evalueze gusturi muzicale. Pentru a porni am nevoie să îţi văd contul Spotify. Mă voi uita la ce asculţi. Nu voi posta sau schimba nimic.

Sub acest mesaj apare butonul "Find Out" şi odată ce îl apeşi, te loghezi în Spotify şi începe roast-ul. O să afli că muzica pe care o asculţi e "la fel de rea ca papucii cu sandale" că "piesa aia e ca denimul fără mâneci". O să fii făcut "basic", ba chiar anumite piese vor fi considerate "atât de slabe că îţi vine să pocneşti pe cineva". AI-ul reacţionează şi la cele mai ascultate piese ale tale din 2020 întrebându-te dacă eşti OK. Face şi nişte asocieri ciudate precum "ai aflat de rap de pe Tik Tok de asculţi asta".

Uneori vei fi întrebat dacă asculţi One Direction ironic sau serios şi dacă Taylor Swift chiar merită toate replay-urile acelea. Nu sunt iertaţi nici cei care fac abuz de coloane sonore. Creatorul acestui bot a declarat pentru Gadgets 360 că a vrut să creeze ceva similar cu Spotify Wrapped, doar că într-o variantă opusă, cu shaming şi bullying virtual pe bază de gusturi muzicale. Cu toţii avem piese cu care ne ruşinăm în playlist sau plăceri vinovate. De asemenea cu toţii avem acel prieten snob care ascultă rock progresiv şi piese de 15 minute, afirmând că hip-hop-ul nu merită premii sau că Miley Cyrus ar trebui să se apuce de altceva.

Ei bine acel prieten este acum înlocuit de AI şi vă recomand să îi daţi o şansă dacă vreţi să râdeţi de ironiile sale, chiar aici.

La începutul lunii decembrie am aflat care sunt cei mai ascultaţi artişti pe Spotify în 2020. Tot în acest an Spotify a anunţat o funcţie Karaoke, dar şi podcasturi video şi abonamente Premium Duo pentru cupluri.