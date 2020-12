Iggy Pop a lansat piesa anti Coronavirus, "Dirty Little Virus" - AUDIO

Naşul muzicii punk, Iggy Pop ne-a lipsit în acest an, dar îl încheie lansând o baladă punk/rock despre Coronavirus. Noua piesă se numeşte "Dirty Little Virus" şi ni-l prezintă pe Iggy meditând asupra unui an de izolare, alienare şi teamă. Puteţi asculta piesa în articol şi afla ce a mai făcut septagenarul în ultima vreme.

Iggy Pop cântă pe noua piesă "Dirty Little Virus" despre faptul că acest coronavirus este "Omul Anului 2020". Artistul a explicat că a compus această piesă nu cu scopul de a epata artistic, ci mai degrabă de a relata jurnalistic ce a însemnat anul acesta pentru el. A dorit să răspundă la întrebările de bază: cine, ce, când şi unde. Cu o voce baritonală peste care s-au aşternut anii, starul punk cântă însoţit de o instrumentaţie inedită care alunecă dinspre rock spre jazz, amintind de ultimul album al lui Bowie înainte de moarte.

Aici se simte influenţa trompetistului jazz Leron Thomas, alături de care a compus Iggy Pop piesa. Leron s-a ocupat şi de editare şi aranjament. Solo-ul lui Thomas face senzaţie, iar Iggy Pop are încă destulă forţă în voce pentru a crea un hit care să se ţină totuşi departe de mainstream. Piesa a fost lansată atât prin YouTube, cât şi prin Bandcamp, o resursă de nădejde pentru artişti în acest an. În special muzicienii nu foarte cunoscuţi au beneficiat de pe urmă platformei, care a plătit artiştii cu un total de 40 de milioane de dolari în 2020.

Artistul a transmis şi un mesaj despre piesă:

În noiembrie 2020 Iggy Pop s-a numărat printre figurile legendare care au urcat pe scena virtuală de la Rock And Roll Hall of Fame, introducându-i pe Nine Inch Nails în panteonul rock. Atunci Iggy a spus că aude mult funk în muzica NIN, chiar dacă aceasta este una industrială. A găsit influenţe de Stevie Wonder şi George Clinton în piese precum "Closer". Între timp o pereche de pantaloni legendari purtaţi de Iggy au fost oferiţi spre licitaţie. Ei au fost purtaţi pe coperta albumului din 1973 "Raw Power" şi au ţinte metalice.

Naşul punk-ului a lansat ultimul album în 2019, "Free", iar recent a colaborat cu Elvis Costello pentru piesa "No Flag (En Francais)". În martie lansa single-ul "We Are the People", inspirată de un poem al lui Reed, iar în vara lui 2019 ne-a oferit single-ul "James Bond".