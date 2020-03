Versurile noii piese a lui Iggy sunt inspirate de un poem scris de Lou Reed în 1970, clipul fiind lansat pe 2 martie, în ziua în care regretatul muzician ar fi împlinit 78 de ani.

"Cât de minunat de contemporan este acest poem din 1970? Cât de adevărate sunt cuvintele. Noi SUNTEM oamenii", a scris Iggy Pop pe Twitter.

Pe numele său real James Newell Osterberg Jr., Iggy Pop este un cântăreț, compozitor, producător și actor american. A fost vocalistul trupei americane de garage rock The Stooges, fiind un nume sonor în industria muzicală încă de la sfârșitul anilor 1960 și a ținut adeseori prima pagină a ziarelor de-a lungul anilor datorită concertelor sale spectaculoase, stilului de viață petrecăreț și consumului de droguri.

Muzica sa a cuprins un număr de stiluri pe parcursul carierei sale, inclusiv garage rock, punk rock, hard rock, new wave, jazz și blues.

În 2010, The Stooges a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Iggy Pop a fost unul dintre primii artiști care au plonjat de pe scenă, sărind pe spectatorii din public (stage-dive), cu ocazia unui concert pe care l-a susținut în Detroit.

Deși popularitatea artistului a avut suișuri și coborâșuri pe parcursul anilor, multe din cântecele lui Iggy Pop și-au dobândit statutul de hituri. Printre acestea se numără "Search and Destroy" și "I Wanna Be Your Dog" (din perioada The Stooges) și piesele solo "Lust for Life", "The Passenger" sau "Real Wild Child (Wild One)".