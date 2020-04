Jon Bon Jovi explică de ce a refuzat să cânte la Super Bowl

Reputatul realizator radio Howard Stern a profitat de prilejul unei discuții din izolare cu Jon Bon Jovi pentru a afla care este motivul pentru care el și colegii săi nu au cântat până acum în pauza finalei Campionatului de Fotbal American. Curiozitatea lui Howard pe acest subiect a venit și pe fondul relației bune a lui Jon Bon Jovi cu NFL-ul, fiind astfel de neînțeles pentru el de ce nu a fost până acum prezent la eveniment.

"Nu am nicio dorință să fac asta. Am refuzat oferta acum mulți, mulți ani în urmă. Nu mi-a plăcut faptul că trebuie să susții momentul împreună cu alți artiști și că sunt atâtea cerințe și atâta presiune pe deasupra", a detaliat fără ocolișuri vocalistul Bon Jovi .

Interesul pentru Super Bowl a existat la un moment dat, însă atunci nu i s-a făcut o ofertă, așa că vocalistul a renunțat complet la idee.

"Nu m-a intersat să cânt atunci când a avut loc în New Jersey . Părea prea evident (Jon Bon Jovi fiind originar din New Jersey). Ultima oară când am fost câtuși de puțin interesați de acest eveniment a fost atunci când avea loc în Dallas și atunci nu ni s-a făcut o ofertă.

Așa că am zis că ăsta e sfârșitul conversației pe acest subiect. Nu mai vreau să fac asta. Nici nu vreau să mai vorbesc despre asta."