Amy Lee a povestit ce condiție a impus casa de discuri la debutul trupei Evanescence

Ideea de a avea o trupă rock și o voce feminină nu a fost pe placul casei de discuri cu care a negociat la debut Evanescence. Cei din conducere au dorit să introducă în lineup și o voce masculină, iar când au văzut că Amy Lee nu cedează, i-au impus să accepte ca primul single, "Bring Me To Life", să fie lansat în colaborare cu un artist masculin. Așa s-a ajuns de fapt la colaborarea cu Paul McCoy.

"Faptul că era o voce de femeie și o linie de pian care se auzeau la începutul piesei a fost pur și simplu prea mult pentru ei. A trebuit să iau în considerare varianta de a pierde contractul cu casa de discuri pentru că eu nu am vrut să accept (o voce masculină permanentă în trupă). Până la urmă am ajuns la compromisul de a face o singură piesă cu o voce masculină, iar aceea să fie a unui artist invitat pe piesă", a povestit Amy Lee într-un interviu pentru The Forty-Five