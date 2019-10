Valeria Stoica reușește încă o dată să ne scoată din starea de rutină și să ne facă să visăm cu ochii deschiși. Noul single al artistei, ce-i poartă semnătura, este o invitație la dans și reverie, descătușare de griji și încordări și îmbrățișare a bucuriei sincere de copil. "Empty Air" este o exemplificare a faptului că putem fi fericiți fără a alerga după validări sociale. Este suficient să ne bucurăm de fiecare clipă învățând să ne iubim pe noi înșine.

Valeria a început să cânte la chitară de la 8 ani, vârstă la care tatăl ei a înscris-o la Școala de Muzică. Vocea și-a descoperit-o la 16 ani, după ce a ascultat artiști indie internaționali pe YouTube și a făcut primul cover după Damien Rice. Cea mai mare pasiune a Valeriei Stoica este muzica, iar acest lucru se vede în munca sa.

Valeria face parte din comunitatea de artiști independenți Uninvited Artists, care acoperă o nișă muzicală de la electro și pop punk până la jazz și indie folk. Printre artiștii Uninvited se numara Nopame, Petra Acher, Tobi Ibitoye, Groovy Bastards (Trupa Ioanei Visinescu), Are You Anywhere, Bad July (Iuliana Dobre), Deja Who (Ana Bancescu), August Day.

Vara aceasta, Valeria a concertat la Festivalul Electric Castle și în Dortmund, Germania, în deschiderea concertului susținut de cântăreața americană Lucy Dacus.