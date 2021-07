Sore - Fake It

Mesajul pe care Sore îl comunică prin intermediul piesei "Fake It" gravitează în jurul unui subiect de actualitate. Artista cântă despre cum oamenii au devenit atât de superficiali încât ei nici măcar nu mai încearcă să găsească dragostea adevarată sau să facă un efort suficient cât să mențină o relație pe linia de plutire, ci, mai degrabă, aceștia schimbă partnerul / partenera când lucrurile nu mai sunt roz și "se prefac până le iese" ("Fake it till you make it").

Scenariul videoclipului a fost scris de Sore și Fetele Din Ultima Bancă și subliniază semnificația versurilor. Clip-ul a fost produs de Fetele Din Ultima Bancă și Like Sugar. Sore apare în videoclip în prim-plan în ipostaze diferite împreună cu două fete.

""Fake It" este o piesă perfectă pe care să dansezi, este plină de vibe-uri pozitive și versurile sunt destul de amuzante, dacă ești atent/ă la ele. Semnificația din spatele versurilor este aceea că cel mai bine este să rămâi sincer față de tine, chiar dacă suntem obisnuiți șă ne prefacem până ne iese (fake it until we make it). Uitați-vă la video și veți înțelege. Sunt foarte fericită că am colaborat cu Chopsticks la producția piesei. Am compus și am scris versurile împreună cu Smiley și Nana și sunt mândră să zic că ne-a ieșit o piesă cu un tune cool", a declarat Sore.

Sore a devenit cunoscută odată cu distribuirea sa în serialul de televiziune "Pariu cu viața" - Lala Band, apoi prin hit-rile cu care a cucerit România: "Different", "Dor să-ți fie dor", "Beautiful life", "Când vremea e rea", "Noapte caldă", "Jumătate" sau "Cum să mă las".