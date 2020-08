Smiley a fost amendat de poliție pentru depășirea vitezei - VIDEO

Smiley a fost oprit astăzi, 19 august, pe autostrada București-Constanța, ca parte a unei verificări de amploare efectuate de polițiști. Potrivit Digi 24, artistul a fost amendat cu 580 de lei pentru depășirea vitezei legale. Cu prilejul acestei verificări, Smiley a fost testat pentru prima oară și pentru consumul de droguri.

Artistul era în mașină cu iubita sa, Gina Pistol, aceasta neintervenind deloc în discuția cu polițistul.

"Smiley, de unde vii la ora asta?", a glumit unul dintre reporterii aflați la fața locului, făcând referire la titlul uneia dintre piesele sale. Negustând ironia, Smiley i-a replicat: "Serios? Îmi pui întrebarea asta?"

Întrebat dacă viteza pentru care a fost oprit era de 153 de km la oră, Smiley a dezaprobat inițial, neexcluzând însă posibilitatea: "Nu cred, dar nu știu, se poate".

La scurtă vreme de la apariția știrii în online, Smiley și-a anunțat și el fanii printr-un mesaj publicat pe Facebook. Artistul a clarificat faptul că testul antidrog a ieșit negativ.

"Aș vrea să aflați asta de la mine. Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteza legală de pe autostrada cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce vă îndemn pe toți să faceți pentru siguranța, normalitatea și liniștea noastră, a tuturor", a scris artistul.