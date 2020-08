Queen pregăteşte ceva nou; Brian May oferă un teaser misterios pentru 21 august

Queen a postat un teaser misterios pe Internet, făcând aluzie la "ceva nou", care va sosi vineri, pe 21 august. Teaserul a venit pe contul de Instagram al chitaristului Brian May şi poate fi văzut în cadrul articolului de mai jos. Postarea s-a făcut pe 19 august după amiază.

Legendarul chitarist Queen a partajat un scurt clip în care îl vedem cântând în faţa a mii de fani, alături de toboşarul Roger Taylor şi solistul Adam Lambert. Chiar dacă nu e foarte clar ce prefaţează acest teaser, fanii au început să speculeze că e vorba despre anunţul unui turneu global sau poate chiar al unui nou album. Este primul mesaj oficial trimis de trupă de când Brian May a suferit acel infarct la începutul anului. În luna mai chitaristul a mărturisit fanilor că a fost aproape de moarte şi a fost spitalizat.

Doctorii au descoperit că 3 artere din inima sa erau blocate şi aproape că împiedicau sângele să ajungă la inimă. May declarase că a simţit că a murit deja şi îşi văzuse tributurile pentru viaţă şi cariera sa. Queen trebuia să participe la un turneu uriaş în Marea Britanie şi Europa în această vară, dar el a fost reprogramat în 2021 din cauza pandemiei Covid-19. Queen şi Adam Lambert au început anul 2020 cu un turneu de succes în Asia şi Oceania, în ianuarie şi februarie.

În ultimele luni Brian May şi Adam Lambert au rămas în contact cu fanii şi şi-au găsit ocupaţie în izolare. Brian May a partajat mici sesiuni muzicale via social media, învăţându-ne chiar cum să cântăm solo-ul din "Bohemian Rhapsody". Toboşarul Roger Taylor a oferit mici lecţii de cântat la tobe online. Cei doi membri Queen activi au colaborat cu Adam Lambert la un single caritabil, o variantă nouă a lui "We Are The Champions" numită "You Are the Champions", dedicată celor care luptă în linia întâi cu Coronavirusul.

Roger Taylor a înregistrat şi lansat recent o piesă solo numită "Isolation", care reflectă starea sa mentală şi cea a lumii în izolare. Muzicianul a recunoscut totuşi într-un interviu recent că zona rurală din Cornwall este un loc minunat în care să fii izolat. Lecţiile sale de tobe sunt înregistrate în subsol, iar artistul pare a fi acceptat noua stare de fapt. Luna trecută Brian May a explicat fanilor de ce cântă la chitară cu o monedă şi a vorbit despre o posibilă colaborare cu Tony Iommi, veteranul chitarist Black Sabbath.