Toboşarul Queen, Roger Taylor a lansat piesa solo "Isolation" - VIDEO

Toboşarul Queen, Roger Taylor a compus o nouă piesă în izolare, potrivit numită "Isolation". Noul track a debutat la finalul lunii lunie şi acum primeşte un videoclip animat, care combină angoasa societăţii moderne pre-Covid cu cea actuală. Puteţi viziona clipul în articol.

Roger Taylor ar fi înregistrat piesa într-un studio amenajat în grădina sa, pe durata izolării. A dorit ca versurile lui "Isolation" să reflecte lumea în care străin şi starea pe care o resimţim cu toţii. Videoclipul este produs de către Animind Studio 2020. Toboşarul ar lucra la un album nou, primul din 2013 încoace. Atunci a sosit "Fun on Earth", care a ajuns pe poziţia 69 în topurile din UK. Taylor are în total 5 albume solo la activ, iar primul, cel din 1981 a ajuns pe locul 18 în UK.

Toboşarul Queen a vorbit despre noul său single cu BBC Radio 6 Music, dezvăluind că piesa a luat naştere într-un şopron amenajat în grădina sa din Cornwall. Iată cum a descris muzicianul senzaţiile şi ideile din spatele acestui track:

Există o anumită frustrare în a nu cunoaşte ceea ce se va întâmpla. Era o frustrare şi o uşoară anxietate în spatele a tot ceea ce se întâmplă, aşa am început să scriu o piesă despre modul în care îţi umpli ziua - rutina din izolare. Este o reflecţie directă a ceea ce simţeam în acel moment.

În acelaşi interviu Taylor a făcut aluzie la faptul că trupa Queen ar fi făcut muzică şi acum alături de Freddie Mercury, dacă acesta ar fi fost în viaţă. Nu crede totuşi că John Deacon ar fi permis ca proiectul să continue în această formă. Între timp Adam Lambert rămâne în componenţa actuală a trupei şi va pleca în turneu alături de Queen în mai, iunie şi iulie 2021. Seria de spectacole include nu mai puţin de 10 concerte la The O2 în Londra.

În ultima lună am aflat că trupa Queen va apărea pe o serie de mărci poştale din Marea Britanie. Tot în iunie am primit o colecţie de filmări live cu Queen şi Adam Lambert, cele mai bune momente din concertele trupei din ultimii ani, în lipsa unui turneu în 2020. Primăvara acestui an s-a lăsat şi cu o reinterpretare specială a lui "We Are the Champions", devenit "You Are the Champions", un imn dedicat celor din linia întâi în lupta cu pandemia.