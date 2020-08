Live-urile de la MTV VMA 2020: Miley Cyrus a urcat iar pe "Wrecking Ball", BTS ne-a introdus în lumea anime - VIDEO

Live-urile de la MTV VMA 2020 au adus publicului răgazul de a se pune la curent cu muzica mainstream și artiștii care se mențin pe poziții și în pandemie. Miley Cyrus a apăsat puternic pedala nostalgiei, apărând iarăși suspendată de o bilă, de această dată disco, iar popularul grup K-Pop BTS a executat o coregrafie impecabilă.

Gala MTV VMA 2020 ne-a ajutat pe toți să ne deconectăm puțin de la viața reală și să intrăm în universul colorat și exploziv al culturii pop. Pe 30 august, publicul s-a putut bucura de momente înregistrate pentru o ediție pandemică, artiștii care au cântat făcând playback pe versiuni live ale pieselor alese spre interpretare.

Lady Gaga, marea câștigătoare a serii, a susținut cel mai lung live, în cele 9 minute pe care le-a avut la dispoziție încorporând o varietate de coregrafii, costume și stiluri muzicale. Artista s-a reîntors la aparițiile șocante cu care ne-a captat atenția la început de carieră, succesul albumului "Chromatica" confirmând că publicului i-a fost dor de vechea Gaga. Pentru medley-ul de la VMA, ce a inclus piese ca "Enigma" și "Stupid Love", artista a avut-o alături și pe Ariana Grande, cu care a înregistrat cel mai recent hit, "Rain On Me".

VIDEO: Lady Gaga Medley | MTV VMA 2020

Miley Cyrus a apelat și ea la melancolia fanilor, urcând încă o dată pe faimoasa "Wrecking Ball", ce în urmă cu 6 ani spulbera concurența și se poziționa pe primele locuri în majoritatea topurilor de profil. Artista nu a recreat scenariul din clipul original cu peste un miliard de vizionări, însă a făcut o trimitere evidentă la acel vârf al carierei sale, apărând la MTV VMA suspendată de o imensă bilă disco. Cyrus a interpretat cel mai recent single, "Midnight Sky".

VIDEO: Miley Cyrus - "Midnight Sky" | MTV VMA 2020

BTS, grupul K-Pop cu zeci de milioane de fani, care a susținut cel mai bine plătit concert online din pandemie, a avut o coregrafie executată ireproșabil, cu mișcări de dans împrumutate pe alocuri de la Michael Jackson. Trupa a interpretat piesa "Dynamite" într-un decor creat la panoul verde, cei 7 membri părând astfel personaje dintr-o lume anime.

VIDEO: BTS - "Dynamite | MTV VMA 2020

La MTV VMA 2020 au susținut momente live și The Weeknd, Black Eyed Peas, Maluma și Doja Cat. Le puteți urmări mai jos.

Momente live la MTV VMA 2020

VIDEO: The Weeknd - "Blinding Lights" | MTV VMA 2020

VIDEO: Doja Cat - "Say So" & "Like That" | MTV VMA 2020

VIDEO: Maluma - "Hawái" | MTV VMA 2020

VIDEO:Black Eyed Peas - "VIDA LOCA" & "I Gotta Feeling" | MTV VMA 2020