Ce încasări a avut cel mai bine plătit concert online din istorie, susținut de BTS

Peste 750,000 de persoane au urmărit concertul "Bang Bang Con: The Live" susținut online de BTS. Live stream-ul de aproape două ore a fost declarat cel mai bine plătit show virtual al unei formații.

Nici măcar pandemia nu poate ține în frâu popularitatea trupei K-pop BTS. Duminica trecută, pe 14 iunie, grupul a susținut un concert online ce a fost urmărit de peste 750,000 de persoane din 107 țări. Show-ul "Bang Bang Con: The Live" a durat o oră și 40 de minute și a oferit publicului o experiență interactivă, fanii având posibilitatea de a opta pentru unghiul din care urmăresc prestația, din cele 6 disponibile, și de a face zoom-uri pe membrii trupei în orice moment al desfășurării concertului.

Cei 7 membri ai formației BTS au concertat în spații diferite, având la dispoziție două scene de concert și cinci încăperi. În momentul de maximă audiență, concertul a fost urmărit de 756,600 de persoane - echivalentul a 15 show-uri de stadion cu capacitatea de 50,000 de persoane.

Setlistul concertului online BTS a inclus hituri ca "Dope", "Boy With Luv", "Black Swan" și "Like", precum și melodii de pe cel de-al patrulea album de studio, "Map of the Soul: 7". Show-ul s-a încheiat cu un mesaj emoționant din partea formației.

"Trebuie să ne revedem în curând", a spus Suga, V și Jin adăugând: "Sperăm să putem cânta din nou pentru voi cât de curând, vrem să vedem Armata BTS (membrii fan club-ului trupei) cu ochii noștri."

"Bang Bang Con: The Live" al trupei BTS este show-ul online cu cele mai mari încasări din istorie

Coprodus de agenția de management a trupei BTS, Big Hit Entertainment, împreună cu firma americană de livestreaming Kiswe, "Bang Bang Con: The Live" a generat încasări istorice. Biletele pentru acest show virtual au putut fi cumpărate fie la prețul de 24 de dolari, cu disponibilitate exclusivă pentru membrii fan clubului BTS ARMY, fie la prețul de 32 de dolari, categorie accesibilă publicului larg. Korea JoongAng Daily a dedus că încasările s-au ridicat la cel puțin 18 milioane de dolari, o sumă record chiar și în categoria concertelor tradiționale.

Trupa BTS, numită și "Bangtan Boys" sau "Beyond the Scene", a intrat pe piața muzicală din Coreea de Sud în anul 2013, cu piesa "No More Dream". Albumul "Wings" din 2016 le-a adus succesul internațional prin piesele "DNA" și "Mic Drop", care au intrat în Billboard Top 100 și au primit discul de aur în America. A fost a doua trupă coreeană care a primit această distincție, după Psy și a lui piesă Gangnam Style.