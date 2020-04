Dragoș Moldovan a lansat prima piesă de când a câștigat Vocea României

Dragoș Moldovan, câștigătorul celui de-al nouălea sezon Vocea României, a lansat primul single de după încheierea concursului. Piesa se intitulează "Cândva, undeva" și este compusă integral de muzician.

"Melodia <<Cândva, undeva>> este prima melodie de după Vocea și este prima melodie de pe albumul ce urmează a fi lansat. Totodată, este și prima piesă scrisă de mine vreodată, asta însemnând că sunt deja câțiva ani de când am compus-o", a declarat Dragoș Moldovan.

Dragoș Moldovan - Cândva, undeva (Official Visual)

Dragoș este din Timișoara și are 21 de ani. Se ocupă cu dresajul canin și cu muzica, cea din urmă aflându-se pe primul loc în viața lui. Face parte din două două trupe de muzică rock și studiază chitara la Facultatea de Muzică. La audițiile pe nevăzute de la Vocea României 2019, concurentul a interpretat melodia "Feeling Good". A ridicat publicul în picioare și a întors toate scaunele. Dragoș l-a ales pe Tudor Chirilă.

Dragoș a avut numeroase momente ce au cucerit publicul, printre acestea numărându-se "Painkiller" (Judas Priest), "The Winner Takes It All" (ABBA) sau "Always" (Bon Jovi).

Dragoș este și solistul trupei Pandora, alături de care a lansat în urmă cu o lună melodia "Așa cum sunt". Pandora s-a format în anul 2010 la Timișoara și abordează stilul hard'n'heavy. În cei 10 ani de activitate a cântat în cadrul multor festivaluri de renume din România, Pandora devenind un nume puternic în heavy metalul din vestul țării.