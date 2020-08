The Weeknd lansează demo-uri nemaiauzite de pe primul album "Kiss Land", un remix Lana del Rey

The Weeknd continuă să rămână cel mai relevant artist din hip-hop şi R&B, odată cu lansarea unor demo-uri din perioada albumului de debut "Kiss Land". Muzicianul a făcut publice piesele în cadrul podcastului său de pe Apple Music, "Memento Mori". Puteţi asculta secvenţe din piese şi un remix pentru o melodie a Lanei del Rey în articol.

The Weeknd este deja la al nouălea episod al show-ului "Memento Mori" de pe Apple Music şi a profitat de ocazie pentru a le oferi fanilor câteva exclusivităţi. Câştigătorul de premii Grammy a fost inspirat să caute în arhiva personală după ce în mod surprinzător albumul din 2013, "Kiss Land" a început să urce în topurile iTunes. Câteva idei şi piese care nu au mai ajuns pe LP au fost acum dezvăluite de muzicianul canadian.

Printre ele se numără un remix al colaborării cu Lana del Rey "Money Power Glory", care a ajuns pe albumul "Ultraviolence" al Lanei, dar fără un aport atât de mare al lui Abel. Putem asculta şi o colaborare cu Juicy J pe "One of Those Nights", dar şi track-uri ca "Angel Face", "For Your Eyes", "Heavenly Creatures" şi "Another One of Me". Puteţi asculta întregul episod de podcast chiar aici. "Heavenly Creatures V2" este cea mai inedită piesă din această colecţie, pe care o regăsiţi mai jos. Asta pentru că îl apropie pe Abel de genul indie rock, în acelaşi timp sunând foarte mult a anii '60. Dintr-un motiv sau altul la final împrumută un solo de chitară din jocul "Devil May Cry", care îi conferă un vibe de Jimi Hendrix.

Aceste lansări vin la câteva zile după ce The Weeknd a prezentat "The Weeknd Experience", un proiect realizat cu TikTok şi care implica o reprezentaţie virtuală 3D interactivă.

Concertul a inclus 5 piese, inclusiv "Pray for Me" de pe coloana sonoră "Black Panther", dar şi "Save Your Tears", piesă de pe albumul din 2020 "After Hours". Artistul a mai lansat recent şi colaborarea postumă cu Juice WRLD, pe piesa "Smile". Abel a fost printre puţinii artişti care au dorit să ajute persoanele afectate de explozia devastatoare din Beirut, cu o donaţie de 300.000 de dolari.