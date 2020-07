Grant Imahara, co-prezentatorul emisiunii "MythBusters", a murit la 49 de ani

Grant Imahara, inginer și co-prezentator al emisiunii "MythBusters" de pe Discovery și al seriei "White Rabbit Project" de pe Netflix, dar și actor în seria "Star Trek Continues", a murit la 49 de ani, în urma unui anevrism cerebral.

Imahara a găzduit mai mult de 200 de episoade din "Mythbusters", începând cu cel de-al treilea sezon, din 2005 până în 2014. S-a alăturat emisiunii în urma unei invitații făcute de Jamie Hyneman și a făcut parte din "echipa de construcție", alături de Kari Byron și Tory Belleci. Datorită pasiunii sale pentru robotică, Imahara a fost cel care a proiectat şi construit roboţi şi a operat elemente electronice necesare pentru experimentele din cunoscuta emisiune.

"Suntem devastați de aflarea acestei vești. [Grant Imaha] a fost o parte importantă a familiei Discovery şi un bărbat cu adevărat minunat. Gândurile şi rugăciunile noastre merg către familia sa”, a declarat un reprezentant Discovery.

În 2014, Grant Imahara și colegii, Kari Byron și Tory Belleci, au părăsit emisiunea pentru a putea realiza propriul proiect pe Netflix. Lansat în 2016, "White Rabbit Project" prezintă o serie de investigații ale unor fenomene istorice și beneficiază de un singur sezon.

Înainte de a debuta în emisiuni TV, Imaha a lucrat la companiile de producție și efecte vizuale de film - Lucasfilm și Industrial Light and Magic. A contribuit la filme precum "Star Wars", "Jurassic Park", "The Matrix Reeloaded", "Matrix Revolutions", "Galaxy Quest" și "Terminator 3: Rise of the Machines". De asemenea, Imahara a fost şi actor, interpretându-l pe Sulu în seria "Star Trek Continues".