Kasabian şi-a concediat solistul după ce acesta a fost acuzat de violenţă domestică

Trupa Kasabian activează din 1997, iar grupul din Leicester l-a avut de atunci în componenţă pe solistul Tom Meighan. Ei bine Meighan anunţa la începutul săptămânii că a ales să părăsească grupul din motive personale. Ulterior tabloidele britanice au început să scrie că artistul şi-a abuzat fosta logodnică într-un acces de furie din cauza alcoolului. Asta se întâmpla în aprilie, iar bărbatul de 39 de ani a ajuns marţi, pe 7 iulie în faţa unui tribunal, unde şi-a recunoscut vina pentru violenţă domestică.

Iată mesajul oficial al trupei:

Acum că procedurile legale s-au încheiat, putem comenta asupra plecării lui Tom Meighan din Kasabian. Nimeni din trupă nu dorea să se întâmple asta. Am lucrat cu toţii din greu în ultimii 23 de ani şi aveam planuri mari pentru viitorul nostru împreună. Suntem devastaţi, dar nu am avut de ales şi a trebuit să îi cerem lui Tom să plece din trupă.

Nu putem tolera condamnarea sa pentru violenţă domestică. Violenţa domestică şi abuzul de orice fel este total inacceptabil. Imediat cum am aflat de acuzele aduse lui Tom, noi ca trupă am luat decizia de a nu mai lucra cu el. Din nefericire a trebuit să păstrăm informaţia pentru noi până ce era găsit vinovat la tribunal. Am fost induşi în eroare şi am crezut că Tom va recunoaşte vina sa într-o declaraţie publică, dar el a ales să nu o facă.

Oricât ne-ar fi rănit Tom pe toţi, nu noi suntem victimele în această situaţie. Violenţa domestică e ceva care nu poate fi scuzat.

Vă mulţumim pentru suport în aceste vremuri dificile.