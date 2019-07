În pauza de un an a trupei Kasabian, Serge Pizzorno a realizat că își dorește să exploreze mai mult părțile extreme ale personalității sale și că are nevoie de o "defulare" care să-i mențină sănătatea mintală pe linia de plutire. Așa că a înregistrat și produs primul său album solo, un material de 11 piese intitulat "THE S.L.P.", acronimul numelui complet al artistului - Sergio Lorenzo Pizzorno.

"Am găsit fereastra perfectă pentru a experimenta și a vedea încotro mă duce inspirația. M-am bucurat de libertatea aceea de a putea face orice", a detaliat Pizzorno pentru NME.

Discul a fost înregistrat în studioul său din Leicester, iar piesa "Nobody Else", lansată cu videoclip, este soundtrack-ul perfect pentru o mult așteptată vacanță de vară.

"Este atât de fresh încât și pasta ta de dinți va fi geloasă", a scris Pizzorno pe Twitter, astfel descriindu-și noul single.

Albumul "THE S.L.P." va fi lansat pe 30 august și poate fi precomandat de pe site-ul oficial al artistului, iTunes, Amazon Muzic, Spotify, Apple Music și Google Play. LP-ul include o colaborare cu slowthai.

Tracklist THE S.L.P. , primul album solo al lui Serge Pizzorno de la Kasabian