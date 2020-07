Ce ajutor de la stat au primit marile trupe din SUA pe durata pandemiei Covid-19

Pe lângă acel "stimulus check" care vine prin poştă pentru americanii afectaţi de pandemie, cei care şi-au pierdut slujbele, există şi un buget special pentru cultură şi implicit şi muzicieni. Aflăm că formaţii ca TOOL, Slipknot şi Nickelback au primit ajutor de la statul american în această perioadă dificilă, iar detalii găsiţi în articol.

Organismul U.S Small Business Administration şi Trezoreria SUA au pus în aplicare programul PPP (Paycheck Protection Program) cu câteva săptămâni în urmă. Acesta distribuie împrumuturi financiare pentru a ţine în viaţă business-urile, care trebuie să îşi plătească personalul. PPP oferă susţinere financiară pentru milioane de mici afaceri americane, afectate de pandemia Covid-19. Peste 51 de milioane de joburi au fost susţinute astfel şi 80% dintre micile afaceri.

Un total de 660 de miliarde de dolari a fost acordat pentru 600.000 de companii, iar unele dintre acestea sunt deţinute de formaţii rock. Toate trupele din lista publicată oficial au primit minim 150.000 de dolari împrumuturi pentru a îşi plăti angajaţii. Majoritatea trupelor mari au primit undeva între 150.000 de dolari şi 350.000 de dolari. Pe listă se mai află şi Papa Roach, Sevendust, Skillet, Green Day, Pearl Jam, Weezer şi Imagine Dragons.

Cei care primesc banii prin PPP nu trebuie să îi ramburseze câtă vreme îi folosesc pentru a plăti personalul cu aceleaşi sume ca înainte de pandemie. O firmă numită Disturbed Inc a primit un împrumut ce valorează între 350.000 şi 1 milion de dolari şi e listată cu 17 angajaţi, dar nu a fost confirmat cu siguranţă faptul că ţine de trupa Disturbed. Compania are acelaşi sediu fiscal cu Boulevard Management, o firmă de management de sporitivi, muzicieni şi actori.

Rapperul Lil Jon a confirmat recent pentru The New York Times că a folosit toate fondurile primite pentru a îşi plăti staff-ul, dar şi biletele înapoi pentru cele 75 de concerte anulate. Fiecare dintre aceste trupe a trebuit să aplice pentru fonduri, listând numărul de angajaţi. Astfel am aflat că Slipknot are 30 de oameni de plătit, Green Day 25, Nickelback 17, iar Papa Roach 8. Încă nu e clar dacă acele numere includ şi muzicienii.

Programe de salvare a domeniului cultural şi implicit şi muzical au fost puse la punct în marile ţări, inclusiv în Marea Britanie, care ar pregăti un pachet de 1.57 miliarde de lire sterline. La noi încă nu se discută despre aşa ceva şi avem doar acea măsură care afirmă că biletele achiziţionate pentru spectacole şi concerte amânate de pandemie pot fi refolosite pentru alte evenimente culturale. Astfel a apărut şi practica de a oferi vouchere în loc de a da înapoi banii, care ar fi afectat negativ firmele de ticketing de la noi. Artiştii şi angajaţii lor în schimb nu au avut măsuri care să îi ajute în această perioadă.