Un muzeu dedicat lui Avicii se va deschide în Stockholm

Avicii va avea în Stockholm un muzeu omagial. O parte din banii obținuți din vânzările de bilete vor fi direcționați către Fundația Tim Bergling, care-și propune să ofere sprijin tinerilor aflați în depresie.

Viața și cariera DJ-ului și producătorului suedez Avicii va fi onorată în cadrul unui muzeu in memoriam, ce se va deschide în 2021 în Stockholm. Cei care au pus la care expoziția The Avicii Experience promit "un omagiu emoționant" care "va urmări povestea lui Tim, de la începuturile timide de tocilar retras, până la obținerea statutului de superstar, din camera lui de copilărie, unde a început totul, și până la studioul din Los Angeles, unde au fost create cele mai mari hituri ale sale".

Ce va include expoziția The Avicii Experience

The Avicii Experience va aduce în fața publicului obiecte de colecție, poze și clipuri ce nu au mai fost dezvăluite până acum și muzică nepublicată, inclusiv versiuni nelansate ale imnului EDM "Levels". Expoziția va include și muzică nelansată care a servit drept fundament al albumului postum "Tim", disc apărut în 2019, la aproximativ un an de la moartea lui Avicii.

Muzeul va fi situat în una din principalele piețe ale orașului Stockholm, Sergels torg, în interiorul unui nou "centru de cultură digitală" numit Space. Acesta va găzdui o varietate de activități, de la gaming la muzică și crearea de conținut.

O parte din banii obținuți din vânzările de bilete vor merge la Fundația Tim Bergling, creată de părinții lui Avicii, Klas Bergling și Anki Lidén, în amintirea fiului lor. Fundația are ca principal obiectiv prevenirea suicidului în rândul tinerilor. Data deschiderii muzeului The Avicii Experience nu a fost încă anunțată.

DJ-ul suedez Avicii, pe numele său real Tim Bergling, a murit la doar 28 de ani, pe 20 aprilie 2018. Cariera sa a început în 2007, după ce a colaborat cu mulți producători și DJ cunoscuți, precum John Dahlback și David Guetta. Avicii a cunoscut pentru prima dată succesul internațional la doar 22 de ani, când single-ul "Levels" (2011) s-a aflat pe primele poziții în topuri din peste 50 de țări. Au urmat hiturile "Wake Me Up!", "Hey Brother" și "Addicted to You".

Avicii a concertat prima oară în România în 2015, în cadrul Untold Festival.